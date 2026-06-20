حریم کیفی ۷۲۶ منبع تأمین آب شرب در مازندران پایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر شنبه در جلسه بررسی وضعیت منابع آبی استان با اشاره به نقش محوری منابع آب زیرزمینی در تأمین آب آشامیدنی استان اظهار کرد: بخش عمده نیاز آبی شرب مازندران از طریق چاه‌ها و چشمه‌ها تأمین می‌شود و همین موضوع لزوم توجه ویژه به حفاظت از کیفیت این منابع را دوچندان کرده است.

موسوی با بیان اینکه تصمیمات دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بر وضعیت منابع آب زیرزمینی اثرگذار باشد، افزود: رعایت الزامات مربوط به حریم‌های کیفی باید در تمامی فرآیندهای صدور مجوزهای عمرانی، خدماتی و تولیدی مورد توجه قرار گیرد تا از بروز تهدیدهای احتمالی برای منابع آب شرب جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آب تنها به مدیریت بخش آب محدود نمی‌شود، تصریح کرد: صیانت از کیفیت آب‌های زیرزمینی نیازمند همکاری همه نهادهای مسئول است و هرگونه فعالیت بدون ارزیابی‌های کارشناسی می‌تواند سلامت این منابع ارزشمند را به مخاطره بیندازد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران از انجام یک برنامه مطالعاتی برای ارزیابی وضعیت حریم کیفی منابع آب شرب استان خبر داد و گفت: در قالب این برنامه، شرایط ۵۷۶ حلقه چاه و ۱۵۰ دهنه چشمه مورد استفاده برای تأمین آب آشامیدنی در نقاط مختلف مازندران مورد بررسی قرار گرفت.

موسوی افزود: نتایج این مطالعات ضمن شناسایی وضعیت موجود، زمینه تدوین راهکارهای تخصصی برای ارتقای حفاظت از منابع آب زیرزمینی را فراهم کرده و در نشست‌های کارشناسی با حضور دستگاه‌های مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت پایدار از منابع آب زیرزمینی، مستلزم رعایت دقیق ضوابط فنی و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف است تا امنیت تأمین آب شرب استان در سال‌های آینده حفظ شود.