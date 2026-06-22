به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیام لیگ دسته اول فوتبال کشور روز گذشته (یکشنبه ۳۱ خرداد) پیگیری شد؛ هفتهای که در آن تکلیف یکی از تیمهای صعودکننده به لیگ برتر فصل آینده تا حد زیادی روشن شد و در عین حال رقابت برای تعیین تیم سوم صعودکننده به اوج حساسیت رسید.
در مهمترین اتفاق این هفته، تیم فوتبال نساجی موفق شد با کسب نتایج لازم، بازگشت خود به لیگ برتر فوتبال ایران را در فاصله چهار هفته مانده به پایان فصل قطعی کند؛ صعودی که پس از یک فصل دوری از سطح اول فوتبال کشور رقم خورد و این تیم را دوباره به جمع مدعیان لیگ برتر بازگرداند.
این در حالی است که به دلیل ناتمام ماندن فصل بیستوپنجم لیگ برتر فوتبال، قرار است تیم مس رفسنجان که در انتهای جدول لیگ برتر قرار دارد، برای تعیین سرنوشت صعود - بقا، دیدار پلیآف را مقابل تیم سوم لیگ دسته اول برگزار کند تا در نهایت تکلیف آخرین سهمیه یا جایگاه نهایی مشخص شود.
در جدول ردهبندی لیگ دسته اول نیز رقابت برای کسب جایگاه سوم و حضور در پلیآف همچنان ادامه دارد. در حال حاضر سه تیم مس شهربابک، صنعت نفت آبادان و سایپا به ترتیب با ۵۸ و ۵۰ امتیاز در جمع تیمهای مدعی قرار دارند و هر سه همچنان شانس کسب جایگاه صعود را در اختیار دارند.
در این میان، شرایط تیم مس شهربابک نسبت به رقبا مطلوبتر ارزیابی میشود؛ بهگونهای که این تیم در صورت کسب پیروزی در دو مسابقه از چهار دیدار باقیمانده خود، میتواند حضورش در دیدار پلیآف لیگ برتر را قطعی کرده و یک گام تا صعود فاصله داشته باشد.
برنامه چهار دیدار باقی مانده سه تیم مدعی صعود به لیگ برتر به شرح زیر است:
هفته سی و یکم - شنبه ۶ تیر
* مس شهربابک - نیروی زمینی
* سایپا - فرد البرز
* صنعت نفت - پالایش نفت آبادان
هفته سی و دوم - پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ تیر
* سایپا - شهرداری نوشهر
* صنعت نفت - نود ارومیه
* مس شهربابک - شناورسازی قشم
هفته سی و سوم - شنبه ۲۰ تیر
* صنعت نفت - مس کرمان
* مس شهر بابک - کاراگستر
* سایپا - نود ارومیه
هفته سی و چهارم - پنجشنبه ۲۵ تیر
* صنعت نفت - نیروی زمینی
* مس شهربابک - نفت و گاز گچساران
* سایپا - پالایش نفت بندرعباس
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