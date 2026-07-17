شکایت مس رفسنجان از فدراسیون فوتبال به دادگاه CAS

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه مس رفسنجان، این اقدام در راستای صیانت از حقوق قانونی باشگاه و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای حقوقی انجام شده و روند پیگیری پرونده تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
باشگاه مس رفسنجان بر این باور است که تصمیم اتخاذشده درباره برگزاری دیدار پلیآف، با مقررات و اصول حاکم بر مسابقات همخوانی ندارد و از همین رو، رسیدگی به این موضوع را از طریق عالیترین مرجع قضایی ورزش دنبال میکند.
فرشاد تفکری، مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان، نیز پیشتر با تأکید بر موضع باشگاه اعلام کرده بود که مس رفسنجان تحت هیچ شرایطی در دیدار پلیآف شرکت نخواهد کرد و تمامی اقدامات لازم برای احقاق حقوق باشگاه از مسیرهای قانونی ادامه خواهد یافت.
وی گفت: در جریان این پیگیریها، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، استاندار کرمان، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، فرماندار رفسنجان، مسئولان استانی و شهرستانی، هواداران و مردم شریف رفسنجان حمایت خود را از پیگیری حقوق قانونی باشگاه اعلام کردهاند.
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