به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، امیرحسین فراهانی در خصوص شرایط جدول مسابقات لیگ یک باشگاه های کشور اظهار داشت: با توجه به ابلاغ اصلاحیه بند ۳ ماده ۲۱ آیین ‌نامه مسابقات و به منظور شفاف ‌سازی هرچه بیشتر نحوه رتبه ‌بندی تیم ‌ها در پایان رقابت‌ های لیگ یک باشگاه های فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴، مجددا تاکید می شود؛ مبنای تعیین جایگاه تیم‌ها در جدول لیگ پس از پایان مسابقات، ابتدا بیشترین امتیاز کسب ‌شده در تمامی دیدارها خواهد بود.

وی افزود: در صورت تساوی امتیاز میان دو یا چند تیم، ابتدا نتایج بازی‌های رودررو در یک جدول جداگانه ملاک قرار می‌گیرد و به ترتیب، امتیاز، تفاضل گل و سپس گل زده در دیدارهای مستقیم تعیین‌کننده رتبه خواهد بود، در ادامه و در صورت تداوم برابری شرایط تیم ها، تفاضل گل و گل زده در جدول کلی مسابقات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین در صورت برابری شرایط فوق و در رتبه‌ بندی نهایی، معیار بازی جوانمردانه (بر اساس مجموع نمرات منفی کارت‌ های زرد و قرمز) نیز لحاظ خواهد شد و در نهایت، در صورت ادامه شرایط، قرعه‌کشی ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.

مسئول لیگ یک تصریح کرد: بر این اساس، تأکید می‌شود که در این فصل نیز کمافی السابق، قانون گل زده در خانه حریف به صورت دو برابر اعمال نخواهد شد.

فراهانی در خصوص تعیین تیم قهرمان رقابت های این فصل لیگ یک گفت: با توجه به اینکه تا این لحظه دو تیم(نساجی مازندران و مس شهربابک) برای کسب عنوان قهرمانی در رقابت هستند و در صورت تداوم شرایط تا هفته پایانی، سازمان لیگ تمهیدات لازم را جهت برگزاری مراسم اهدای جام برای هر دو تیم مدعی پیش‌ بینی کرده است تا پس از مشخص شدن قهرمان در هفته آخر مراسم اختتامیه و اهدای جام به تیم قهرمان صورت گیرد.