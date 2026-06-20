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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

نگرانی استقلال از مصدومیت ملی‌پوشان در آستانه فصل جدید

نگرانی استقلال از مصدومیت ملی‌پوشان در آستانه فصل جدید

کادرفنی تیم فوتبال استقلال در خصوص مصدومیت بازیکنان ملی پوش این تیم در رقابت های جام جهانی ابراز نگرانی کرده و وضعیت آنها را زیر نظر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با چند بازیکن خود در این تورنمنت حضور دارد اما هم‌زمان نگرانی‌هایی نیز برای کادر فنی این تیم به وجود آمده است.

روزبه چشمی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، رامین رضاییان، داکنز نازون، رستم آشورماتوف و جلال‌الدین ماشاریپوف از جمله بازیکنان استقلال هستند که در ترکیب تیم‌های ملی ایران، ازبکستان و هائیتی در جام جهانی حضور دارند.

با این حال، از میان این بازیکنان، روزبه چشمی، داکنز نازون و جلال‌الدین ماشاریپوف با مصدومیت مواجه هستند؛ موضوعی که می‌تواند شرایط آماده‌سازی آن‌ها را برای بازگشت به تمرینات باشگاهی و حضور در فصل جدید دشوار کند.

این وضعیت در حالی است که کادر فنی استقلال با چالش مهمی در زمینه بازگرداندن این بازیکنان به شرایط مطلوب بدنی پس از پایان رقابت‌های جام جهانی روبه‌رو خواهد بود و برنامه‌ریزی دقیق برای ریکاوری و آماده‌سازی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کد مطلب 6865530

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