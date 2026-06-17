به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای فصل جدید مسابقات فوتبال زنان نشان می‌دهد که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان از نیمه شهریور ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

در این راستا پنجره نقل‌وانتقالات تیم‌های حاضر در لیگ برتر از اوایل مردادماه باز می‌شود. این زمان به باشگاه‌ها این امکان را می‌دهد تا به‌طور کافی برای جذب بازیکنان و تکمیل فهرست خود برای فصل جدید برنامه‌ریزی کنند.

با شروع فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی در مرداد انتظار می‌رود که تیم‌های لیگ برتری به تدریج برنامه‌های آماده‌سازی خود را آغاز کرده و برای حضور در فصل جدید رقابت‌ها آماده شوند.

فصل جدید مسابقات فوتبال زنان در شرایطی آغاز خواهد شد که در سال‌های اخیر روند توسعه و گسترش این رشته در رده‌های سنی و لیگ‌های باشگاهی با شتاب بیشتری دنبال شده است. همچنین برای نخستین بار قرار است داربی زنان نیز برگزار شود که به جذابیت و هیجان این فصل افزوده خواهد کرد.