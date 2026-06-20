کوثری: در صورت تداوم حملات به لبنان، باید فورا تنگه هرمز را ببندیم

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، با اشاره به یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا که بر عدم حمله به لبنان تأکید دارد، اظهار کرد: اگر آمریکا اراده لازم برای عمل به این تفاهم و مهار اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی را ندارد، باید به‌صورت شفاف اعلام شود که هم آتش‌بس و هم تفاهم توسط آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی نقض شده است.

وی درباره راهکارهای جمهوری اسلامی ایران برای توقف حملات به لبنان، توضیح داد: یکی از اقداماتی که می‌توانیم انجام دهیم، بستن فوری تنگه هرمز است و نباید اجازه عبور و مرور از آن را دهیم، مگر برای کشتی‌ها و شناورهایی که خودمان تشخیص می‌دهیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نباید اجازه عبور و مرور در تنگه هرمز داده شود تا طرف مقابل بداند تفاهم با ایران باید به‌دقت اجرا شود.

وی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم تجربه برجام تکرار شود و آمریکا باید ملزم به اجرای تعهدات خود باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در برابر نقض آتش‌بس و حملات اسرائیل به لبنان، باید اقدامات بازدارنده در دستورکار قرار گیرد. یکی دیگر از راهکارهای ما می‌تواند این باشد که با استفاده از موشک‌ها و سلاح‌های موجود، به‌صورت مستقیم محدوده رژیم اشغالگر را مورد هدف قرار دهیم تا طرف مقابل بداند تفاهم با ایران باید اجرا شود.

وی در ادامه درباره نقش آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی برای حمله به لبنان، گفت: این موضوع قابل تحلیل است که آیا اسرائیل بدون اجازه آمریکا عمل می‌کند یا با هماهنگی، اما در هر صورت آمریکا مسئول است و باید رژیم صهیونیستی را ملزم به توقف حملات به لبنان کند.

کوثری خاطرنشان کرد: از آنجایی که آمریکا در یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی ایران تعهد داده است که جنگ باید در لبنان متوقف شود، باید به آن پایبند باشد و رژیم صهیونیستی را وادار به توقف حملات به لبنان کند.