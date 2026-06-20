تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه علم و صنعت در روزهای ۱۳ و۱۴ تیرماه

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به دلیل همزمانی امتحانات پایانترم مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه با مراسم تشییع، آزمونهای این دو روز به تعویق افتاد.
بر اساس این گزارش، آزمونهای ۱۳ تیرماه به روز ۲۰ تیرماه و امتحانات ۱۴ تیرماه به روز ۲۱ تیرماه منتقل شده است.
امکان برگزاری آزمون در بازه زمانی ۳۰ خرداد تا ۱۱ تیر
دانشگاه علم و صنعت در این اطلاعیه، انعطافی را نیز برای دانشجویان و اساتید در نظر گرفته است؛ بر این اساس، در صورت توافق استاد درس با دانشجویان، برگزاری امتحاناتِ این دو روز در بازه زمانی ۳۰ خرداد الی ۱۱ تیرماه نیز بلامانع اعلام شده است.
اطلاعرسانیهای تکمیلی در راه است
معاونت آموزشی دانشگاه تأکید کرده است که جزئیات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری آزمونهای روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه، همچنین نحوه انتخاب محل آزمون برای دروسی که مقرر بود با استفاده از زیرساختهای دانشگاه پیامنور برگزار شوند، متعاقباً و از طریق اطلاعیههای بعدی به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.
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