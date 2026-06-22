بازرس کل گیلان: ۱۰ هزار گزارش مردمی در یک سال اخیر رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه به ویژه شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای امام، اظهار کرد: امروز مصادف با اولین روز هفته قوه قضائیه است و ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که حاکمیت از آن قانون است؛ قانونی که منبعث از احکام الهی و شریعت است.

نظارت؛ ستون حیاتی حکمرانی

بازرس کل گیلان با اشاره به جایگاه رفیع قوه قضائیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: قوه قضائیه برخلاف دو قوه دیگر، به لحاظ حیثیت و کرامت انسانی و محرمانه بودن تحقیقات، تا پایان یافتن تمام مراحل دادرسی، محدودیت‌هایی در اطلاع‌رسانی دارد. نظارت یک ضرورت عقلانی، دینی و قانونی است و ضامن سلامت اداری، شفافیت، عدالت و کرامت انسانی محسوب می‌شود.

وی افزود: نظارت به معنای بی‌اعتمادی به مدیران نیست، بلکه مکمل اعتماد و لازمه حکمرانی مطلوب است. نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران الگو گرفته از روش حضرت علی (ع) است و باید با همین روش پیش برویم.

آقایی با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، تصریح کرد: شهید بهشتی شخصیتی وارسته، برجسته و بی‌بدیل بود؛ اسوه اخلاص، تواضع و خضوع. ایشان بر متون فقهی و حقوق عرفی احاطه کامل داشت و به چند زبان مسلط بود. تدوین قانون اساسی محصول فکر بلند این مرد بزرگ است و امروزه قوه قضائیه بر اساس همان ریل در حال حرکت است.

عملکرد یک‌ساله سازمان بازرسی گیلان

بازرس کل گیلان با اشاره به فعالیت‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، گفت: در یک سال اخیر، حدود ۱۰ هزار و ۳۲۶ گزارش به سازمان بازرسی استان واصل شده که درصد بسیار ناچیزی از آن‌ها در فرایند رسیدگی باقی مانده است.

وی افزود: ۴۰ پرونده گزارشی تخلفی داشتیم که ۱۴۵ نفر از افراد غفلت‌ورز و متخلف به هیئت‌های تخلف اداری معرفی شدند. همچنین ۱۰ گزارش جرمی داشتیم که متهمان به دادسرا معرفی شده‌اند. رویکرد سازمان بازرسی بیش از ۹۰ درصد پیشگیرانه است.

آقایی با بیان اینکه ۵۱ مورد استحضاری به مقامات ارشد کشوری و استانی ارائه شده است، تصریح کرد: این تذکرات در خصوص ناکارآمدی برخی مدیران یا تضییع حقوق بیت‌المال بوده است. همچنین ۲۷۹ نامه هشدار بر اساس ماده ۱۱ قانون سازمان بازرسی و ماده ۴۲ آیین‌نامه آن صادر شده است.

بازرس کل گیلان با تأکید بر حفظ حرمت و آبروی مدیران خوش‌نام، گفت: برای ما آبرو و حرمت مدیران بسیار مهم است و اجازه نمی‌دهیم مدیری آسیب ببیند. مدیران سرمایه‌های انسانی استان هستند و از آن‌ها حمایت می‌کنیم. اما مدیران ناکارآمد و فرسوده نیز وجود دارند که به مقامات اعلام کرده‌ایم این افراد دیگر توانایی و کارآمدی لازم را ندارند.

دغدغه‌های زیست‌محیطی و تغییر کاربری اراضی

آقایی در پاسخ به دغدغه شهروندان درباره آلودگی رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی، اظهار داشت: تغییر کاربری فی‌نفسه طرح خوبی برای جلوگیری از مهاجرت و حمایت از روستاییان است، اما باید بافت روستا حفظ شود. متأسفانه شاهدیم که این مسیر به انحراف کشیده شده است.

وی با اشاره به مشکل رهاسازی حیوانات خانگی در خیابان‌ها، گفت: جمع‌آوری سگ‌های ولگرد بر عهده شهرداری‌هاست و دادستان‌ها در رأس مدیریت این موضوع قرار دارند. بخشی از این معضل به دلیل تقلید غلط از غرب و رهاسازی حیوانات پس از مدتی نگهداری است که هم مزاحمت ایجاد می‌کند و هم تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود.

بازرس کل گیلان با اشاره به سامانه ۱۳۶ برای دریافت گزارش‌های مردمی، گفت: مردم می‌توانند از طریق این سامانه، شکایات و گزارش‌های خود را ثبت کنند و در طی فرایندی پاسخ دریافت خواهند نمود. بانک‌ها نیز یکی از دستگاه‌هایی هستند که شکایت‌های زیادی از آن‌ها دریافت می‌شود و به طور دقیق رسیدگی می‌شود.

راهبرد سازمان بازرسی؛ الهام از قیام عاشورا

آقایی در پایان با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، راهبرد سازمان بازرسی را برگرفته از قانون اساسی و الهام‌گرفته از قیام عاشورا دانست و گفت: قیام امام حسین (ع) برای اصلاح امور، احیای سنت رسول خدا و مبارزه با انحرافات بود. سازمان بازرسی نیز با الگوگیری از این راهبرد، بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را در دستور کار دارد.