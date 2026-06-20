تقدیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی از رئیس جمهور تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به دستور امامعلی رحمان، رئیسجمهور کشور تاجیکستان، درس «الفبا و متن نیاکان» در مدارس این کشور تدریس خواهد شد.
وزارت معارف جمهوری تاجیکستان از این پس درس الفبا و متن نیاکان را با هدف توجه به زبان فارسی و آموزش درست آن به دانشآموزان، آموزش خواهد داد. غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان در نامهای به رئیس جمهور تاجیکستان با تقدیر از این اقدامِ امامعلی رحمان، دستور وی را زمینهساز تحکیم هویّت ملی مردم تاجیکستان و خرسندی مردم ایران دانست. در متن نامۀ رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، خطاب به امامعلی رحمان آمده است:
«خبر صدور دستور جنابعالی به وزارت معارف جمهوری تاجیکستان مبنی بر تقویت درس «الفبا و متن نیاکان» در مدارس تاجیکستان باعث خوشحالی و سرافرازی همۀ دوستداران جمهوری تاجیکستان در سراسر جهان شد. پیش از این نیز انتشار کتاب ارزشمند «زبان ملت» و اقدام برای ترویج شاهنامهخوانی و بسیاری فعالیتهای دیگر که همه با هدایت جنابعالی صورت گرفته است، تحسینبرانگیز بوده است و اینک میتوان گفت تأکید و توجه ریاست محترم جمهوری تاجیکستان به آموزش گستردهتر و مؤثرتر الفبای نیاکان میتواند مکمل و مؤید اقدامات قبلی باشد. خط، چهرۀ مکتوب زبان است و آموزش الفبای نیاکان در تاجیکستان را میتوان اقدامی مبارک برای «رونمایی» و «چهرهگشایی» از صورت زیبای عروس زبان فارسی در تاجیکستان دانست. بیگمان آشنا شدن و تسلط یافتن فرزندان برومند تاجیک با الفبای نیاکان در تحکیم هویت ملی ملت بزرگ و بزرگوار تاجیکستان تأثیری عمیق و ماندگار خواهد داشت. اینجانب اتخاذ این رویکرد مبارک و افتخارآفرین را از سوی «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» و «بنیاد سعدی» در جمهوری اسلامی ایران به جنابعالی تبریک میگویم و برای ملت تاجیکستان که دلبستۀ هویت ملی خویش هستتند آرزوی سربلندی دارم.»
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