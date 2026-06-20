به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام کرد در راستای پیشبرد اهداف تحول دیجیتال و ارتقای زیرساختهای فناورانه، امروز (شنبه، ۳۰ خرداد)، آیین امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و صندوق نوآوری و شکوفایی کشور برگزار شد.
بر اساس این گزارش، با امضای این تفاهمنامه، گامی راهبردی در مسیر هوشمندسازی، توسعه فناوری و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برداشته شد.
رامین کاشفآذر، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، در این مراسم با اشاره به اهمیت این همکاری اظهار کرد: امضای این تفاهمنامه با صندوق نوآوری و شکوفایی، مسیر ما را برای جذب ایدههای برتر، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بومیسازی فناوریهای پیچیده هموار میکند.
وی افزود: به دنبال آن هستیم که هرگونه بهینهسازی در عملیات فرودگاهی، از مدیریت ترافیک مسافران تا هوشمندسازی خدمات، بر پایه نوآوریهای کاربردی و علمی انجام شود.
مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ادامه داد: این همکاری به ما کمک میکند تا علاوه بر کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی، محیطی جذاب برای متخصصان و استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و لجستیک ایجاد کنیم تا ایدههای آنان در مقیاس واقعی و در دروازه هوایی کشور به کار گرفته شود.
در ادامه این نشست، اصغر نوراللهزاده، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی این صندوق را برای حمایت مالی و مشاورهای از پروژههای فناورانهای که به افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات در شهر فرودگاهی منجر میشود، اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، این تفاهمنامه نقطه آغاز همکاری مشترک و جامع میان دو مجموعه برای تجاریسازی فناوریهای نوین در محیط فرودگاهی به شمار میرود و در مسیر تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به یک «فرودگاه نسل چهارم» و هوشمند، گامی کلیدی و اثرگذار محسوب میشود.
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