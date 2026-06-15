به گزارش خبرگزاری مهر، رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد) در آیین آغاز شماره‌گذاری خودروهای حمل‌ونقل عمومی و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، اظهار کرد: زمانی که موضوع خودرو در منطقه آزاد فرودگاه امام مطرح شد، بسیاری از افراد معتقد بودند که اجرای این طرح امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: پس از سال ۲۰۰۰ میلادی، مفهوم فرودگاه‌ها دستخوش تحول اساسی شد و فرودگاه‌ها به شهرهای فرودگاهی تبدیل شدند؛ اکوسیستم‌های اقتصادی که علاوه بر ایفای نقش در حوزه حمل‌ونقل، به پلتفرم‌های نوآوری، هاب‌های داده، موتورهای توسعه اقتصادی و هلدینگ‌های کارآفرین نیز تبدیل شده‌اند.

کاشف‌آذر با اشاره به تفاوت ساختار فرودگاه‌های سنتی و شهرهای فرودگاهی مدرن، بیان کرد: در فرودگاه‌های سنتی، دو پهنه اصلی شامل بخش هوانوردی و ترمینال‌های مسافری وجود دارد، اما در شهرهای فرودگاهی نوین، پهنه‌های متنوعی از جمله لجستیک، تجارت، گردشگری، فناوری و نوآوری، بخش‌های مسکونی، پشتیبانی و زیرساختی نیز توسعه می‌یابند.

وی هدف از ایجاد این پهنه‌ها را خلق ارزش اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، تقویت ارتباطات جهانی، توسعه تجارت و افزایش اشتغال عنوان کرد و گفت: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد توسعه شهر فرودگاهی نیازمند ایجاد توازن میان فعالیت‌های هوانوردی و اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که نه نقش فرودگاه در حمل‌ونقل هوایی کمرنگ شود و نه فعالیت‌های اقتصادی پیرامونی تحت تأثیر الزامات هوانوردی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام ادامه داد: توسعه شهر فرودگاهی در حوزه‌های فناوری‌های نوین، لجستیک و اقتصاد دیجیتال به‌صورت همزمان در دستور کار قرار دارد و این مجموعه در مسیر تبدیل شدن به یک هلدینگ کارآفرین و توسعه‌گرا حرکت می‌کند؛ حرکت به سمت گسترش پهنه فناوری و نوآوری به موازات توسعه لجستیک دنبال می‌شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر فرودگاهی باید در چهار حوزه اصلی تعریف و اجرایی شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تکمیل فاز دوم توسعه شهر فرودگاهی گفت: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی از اولویت‌های اصلی مجموعه است تا زمینه ایجاد آینده‌ای پایدار و سودآور فراهم شود.

وی با اشاره به مزیت‌های منطقه آزاد این مجموعه بیان کرد: کاهش محدودیت‌های قانونی، عدم نیاز به ویزا و امکان همکاری با شرکای تجاری بین‌المللی، شرایط مناسبی را برای استقرار کسب‌وکارهای نوآور و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است؛ در صورت تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ظرف ماه‌های آینده عملیات اجرایی بزرگ‌ترین مگاترمینال کشور در فرودگاه امام خمینی(ره) آغاز خواهد شد که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های لجستیکی کشور به شمار می‌رود.