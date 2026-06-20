مواکب در مسیر عزاداری حسینیه اعظم ساماندهی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه بررسی برگزاری مراسم عزاداری روز هشتم محرم موسوم به یوم العباس در شهر زنجان، افزود: رویکرد استان حمایت از فعالیت‌های مردمی در عین نظم و انسجام است.

وی گفت: مواکب مستقر در مسیر دسته عزاداری حسینیه اعظم به ویژه در محدوده میدان انقلاب باید به طور منظم ساماندهی شوند.

صادقی به لزوم برنامه‌ریزی دقیق تاکید کرد و افزود: طرح ساماندهی مواکب ضروری است و یک تیم به ریاست فرماندار باید برای ساماندهی مواکب تشکیل شود و موانع مرتبط در مسیر را بررسی و رفع کند.

استاندار زنجان در ادامه با تأکید بر حضور میدانی مردم و مواکب در این ایام، ادامه داد: هیچ تصمیمی برای جمع‌آوری مواکب در استان نداریم و مواکب فقط باید در روز دسته پرشور حسینیه اعظم ساماندهی شوند و رویکرد حمایتی مسئولان استان از فعالیت‌های مردمی در عین تأکید بر نظم و انسجام مورد تأکید است.

وی با بیان اینکه حسینیه اعظم زنجان به عنوان دومین قربانگاه جهان اسلام بعد از منا محسوب می‌شود، گفت: دسته عزاداری حسینیه اعظم باید مثل هر سال با شکوه‌تر از گذشته برگزار شود چرا که این جایگاه ویژه حسینیه اعظم زنجان بر اهمیت برگزاری مراسمی منظم و باشکوه می‌افزاید و ضرورت ساماندهی مواکب را دوچندان می‌کند.