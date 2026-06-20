مشاور جدید امنیت ملی عراق کیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، امروز شنبه در مراسمی با حضور علی فالح الزیدی نخستوزیر عراق، قاسم حسن العبودی رسما به جای قاسم الأعرجی به عنوان مشاور جدید امنیت ملی عراق معرفی شد.
دفتر نخستوزیری عراق در بیانیهای اعلام کرد: الزیدی در این مراسم بر ضرورت تداوم عملکرد حرفهای، ارتقاء سطح کار نهادی و سازمانی، و ادامه عمل به مسئولیتهای محول شده به نهاد مشاور امنیت ملی تأکید کرد. این اقدامات به تقویت امنیت و ثبات کشور و همچنین افزایش توانمندیهای امنیتی تمامی دستگاهها و نهادهای ذیربط کمک خواهد کرد.
بر اساس این بیانیه، الزیدی از عملکرد حرفهای قاسم الأعرجی در طول دوران مسئولیتش تقدیر کرد و خواستار ادامه پیگیری پروندههای راهبردی امنیتی و برنامههایی شد که به تقویت استقلال تصمیمگیری امنیتی عراق و حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور کمک میکنند.
قاسم العبودی از شخصیتهای سرشناس امنیتی در عراق است که تجربه زیادی در پروندههای اداری و امنیتی این کشور داشته است. العبودی تاکنون مسئولیتهای متعددی در نهادهای مرتبط با امنیت عراق برعهده داشته است که به اعتقاد ناظران توان عهده دار شدن این پست حساس را دارد.
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