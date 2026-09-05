به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق برنج به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه باتوجه‌به مستندات موجود در پرونده و باتوجه‌به ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم و واحد صنفی پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: با گزارش سربازان گمنام پیرامون کشف کالاهای قاچاق کشف و پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.