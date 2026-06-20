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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

آیین سنتی «علم پیغمبر» در میناب آغاز شد

آیین سنتی «علم پیغمبر» در میناب آغاز شد

میناب - آیین سنتی «علم پیغمبر» با قدمتی بالغ بر ۴۰۰ سال، با اجتماع پرشور مردم شهرستان میناب آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه همزمان با پنجمین روز از ماه محرم، آیین کهن علم‌گردانی میناب با حرکت «علم پیغمبر» از حسینیه ماتم‌قلعه آغاز شد.

این آیین با قدمتی بیش از ۴۰۰ سال، هر ساله با حضور ده‌ها هزار عزادار حسینی از نقاط مختلف استان و حتی کشورهای همسایه برگزار می‌شود و صحنه‌ای از ارادت دیرینه مردم این خطه به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش می‌گذارد.

در این آیین، علم‌های منسوب به ائمه اطهار (ع) از حسینیه‌ها و تکیه‌های مختلف شهر به سمت حسینیه ماتم‌قلعه آورده می‌شوند و سپس در یک حرکت جمعی و آیینی در سطح شهر گردانده می‌شوند.

کد مطلب 6866019

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