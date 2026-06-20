علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه آخرین بررسی نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی پایدار همچنان بر استان کرمانشاه حاکم خواهد بود و این وضعیت حداقل تا روز سه‌شنبه تداوم می‌یابد.

وی افزود: در نتیجه استقرار این شرایط پایدار، روند افزایش تدریجی دمای هوا در نقاط مختلف استان ادامه خواهد داشت و ماندگاری هوای گرم از مهم‌ترین ویژگی‌های جوی روزهای پیش رو خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به دیگر پدیده‌های مورد انتظار در این مدت گفت: در برخی ساعات، وزش باد نیز در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که شدت آن در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: از روز چهارشنبه تا پنجشنبه، عبور یک موج کوتاه از جو منطقه می‌تواند تغییراتی در وضعیت آب و هوا ایجاد کند و موجب کاهش نسبی دما در مقایسه با روزهای قبل شود.

وی تصریح کرد: این سامانه همچنین سبب افزایش نسبی سرعت وزش باد خواهد شد و در برخی مناطق استان شرایط ناپایدارتری نسبت به روزهای گذشته به وجود می‌آورد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اثر فعالیت این موج، احتمال نفوذ غبار به جو نواحی مرزی استان نیز وجود دارد که می‌تواند به‌طور موقت کیفیت هوا را در این مناطق تحت تأثیر قرار دهد.

زورآوند در پایان توصیه کرد: شهروندان به ویژه ساکنان مناطق مرزی و افراد حساس به آلودگی هوا، اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی را در روزهای آینده دنبال کنند تا در صورت وقوع پدیده گرد و غبار، اقدامات لازم را مدنظر قرار دهند.