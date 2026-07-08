کشف ۴۵ کیلوگرم ماده مخدر شیشه توسط مأموران گمرک نوردوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، به دنبال رصد اطلاعاتی یک دستگاه کامیون مشکوک به جاسازی مواد مخدر، کامیون موردنظر توسط مأموران سازمان‌های یگان عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر، مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مدت چند هفته تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در نهایت با ورود این کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی به گمرک، مأموران گمرک نوردوز با پشتیبانی مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک و معاونت حراست حوزه نظارت گمرکات استان آذربایجان شرقی و با بهره‌گیری از دستگاه ایکس‌ری کامیونی و واحد سگ‌های موادیاب، محل جاسازی ۴۵ کیلوگرم ماده مخدر شیشه را کشف کردند.

پس از کشف این محموله ضمن تنظیم صورتجلسه و با هماهنگی مرجع قضایی مواد مکشوفه به همراه متهم در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت.

در سال جاری چندین محموله دارای جاسازی‌های حرفه‌ای در مبادی گمرکی کشور کشف و ضبط شده و همکاری و هم‌افزایی سازمان‌های دیگر در ارتقاء توان گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بسیار مهم و اثرگذار بوده است.