حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیمان شکنی امریکا و بسته شدن تنگه هرمز، اظهار داشت: یکی از پیش شرطهای اتش بس و پایان جنگ بند یک است که جنگ در تمام جبهه ها بویژه لبنان پایان پذیرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از شروط ما عقب نشینی رژیم صهیونیستی از اراضی جنوبی لبنان است.

وی گفت: امریکا متعهد بودکه جلوی ماشین جنگی رژیم را بگیرد و از کشتار مردم لبنان جلوگیری کند اما ظاهرا سگ هاری مثل نتانیاهو قلاده اش پاره شده و به خود اربابش هم حمله میکند لذا این اقدام ازلحاظ حقوق بین الملل نقض اشکار اتش بس است و ایران این حق را دارد بدون توجه به مفاد ۱۴ بندی توافق (که هنوز جوهر امضای آن خشک نشده) شرایط را به قبل بازگرداند.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: در این میان، تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت بازدارندگی ایران و از ابزارهای مؤثر برای تضمین اجرای تعهدات طرف مقابل به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: هم‌زمان، گروه‌های مختلف محور مقاومت، از جمله نیروهای یمنی، آمادگی خود را برای انجام اقدامات گسترده علیه رژیم صهیونیستی اعلام کرده‌اند. از این رو ممکن است در صورت ادامه تنش‌ها، منطقه بار دیگر به شرایط پیشین بازگردد و حتی موضوعاتی نظیر محدودیت در تردد دریایی در باب‌المندب نیز مطرح شود.

وی گفت: از سوی دیگر، مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر عدم پذیرش فشارها و مطالبات فراتر از توافق تأکید دارد. همچنین برقراری و تداوم آتش‌بس در لبنان به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم این توافق مورد توجه قرار گرفته است. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که موازنه قدرت در منطقه دستخوش تغییراتی شده و دست برتر در مدیریت تحولات بیش از گذشته در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

کنعانی مقدم افزود: در عین حال، ایالات متحده تلاش کرده با بهره‌گیری از جنگ روانی، چنین القا کند که در قبال اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی موضعی انتقادی داشته و با برخی حملات موافق نبوده است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران این مواضع را بخشی از یک تاکتیک رسانه‌ای ارزیابی می‌کنند و معتقدند تصمیمات راهبردی رژیم صهیونیستی بدون هماهنگی و حمایت واشنگتن امکان تحقق ندارد.

وی گفت: آنچه در این میان اهمیت دارد، ضرورت خروج از چرخه تکرارشونده «مذاکره، آتش‌بس و بازگشت به جنگ» است؛ چرخه‌ای که هزینه‌های قابل توجهی را بر منطقه تحمیل کرده است. از این منظر، ایران تلاش دارد ضمن حفظ قدرت بازدارندگی خود، مانع از شکل‌گیری معادلاتی شود که نتیجه آن تحمیل جنگ یا صلح از سوی قدرت‌های خارجی باشد.

کارشناس مسائل بین الملل بیان کرد: بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران نه جنگ تحمیلی را خواهد پذیرفت و نه تن به صلحی خواهد داد که حقوق و منافع ملی کشور را نادیده بگیرد. در شرایط کنونی تحولات منطقه وارد مرحله‌ای تازه شده و معادلات آینده بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر قدرت بازدارندگی و ظرفیت‌های راهبردی بازیگران منطقه‌ای قرار خواهد داشت.