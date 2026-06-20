گیاهان دارویی بهترین جایگزین برای کشت گیاهان ممنوعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا امیری در جریان بازدید تخصصی و گشت علمی از باغ گیاهشناسی زاگرس لرستان با اشاره به اهمیت پیوند میان «تحقیقات» و «ترویج»، اظهار داشت: باغ گیاهشناسی زاگرس فراتر از یک فضای سبز، یک مرکز غنی برای شناسایی ظرفیتهای ژنتیکی و زیستی منطقه است، هدف اصلی ما در مدیریت ترویج، تبدیل این یافتههای علمی به یک «الگوی عملیاتی» برای بهرهبرداران است تا بتوانند از نتایج تحقیقات در مزارع خود بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر در الگوی کشت استان، گفت: یکی از اولویتهای راهبردی ما، هدایت بهرهبرداران به سمت کشتهای سودآور و سازگار با اقلیم است، گیاهان دارویی باتوجهبه نیاز آبی کمتر و ارزش اقتصادی بسیار بالا، بهترین جایگزین برای برخی کشتهای ممنوعه و یا محصولاتی هستند که با شرایط آبی فعلی سازگاری ندارند. ما در حال معرفی اینگونههای سازگار شده به کشاورزان هستیم تا از این طریق، ضمن حفظ منابع آبی، درآمدهای پایدار ایجاد کنیم.
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان، همچنین به نقش بانوان در توسعه این صنعت اشاره کرد و افزود: گیاهان دارویی فرصتی استثنایی برای اشتغالزایی بانوان کارآفرین محسوب میشوند. به دلیل ماهیت این نوع کشتها، مدیریت آنها در مقیاسهای کوچک و خانگی تا تعاونیهای بزرگ بهخوبی امکانپذیر است. در همین راستا، باغ گیاهشناسی زاگرس بهعنوان یک «کانون الگوسازی»، فضای مناسبی را برای آموزش عملی و آشنایی بانوان کارآفرین با زنجیره ارزش، از تولید و فراوری تا بستهبندی و عرضه فراهم کرده است.
امیری، تصریح کرد: زنجیره ارزش گیاهان دارویی تنها به کاشت ختم نمیشود؛ بلکه آموزش ترویجی ما بر تمامی حلقههای این زنجیره از جمله صنایع تبدیلی و تکمیلی متمرکز است. وقتی بانوان ما با ظرفیتهای این باغ آشنا میشوند، در واقع به دنیایی از فرصتهای نوآورانه برای ایجاد کسبوکارهای خانگی و کارگاهی دسترسی پیدا میکنند که میتواند اقتصاد خانوادههای روستایی را دگرگون سازد.
وی تصریح کرد: با همافزایی ایجاد شده میان مرکز تحقیقات و مدیریت ترویج، تلاش داریم تا باغ گیاهشناسی زاگرس را به قطب آموزشهای کاربردی برای کشاورزان و بانوان پیشرو تبدیل کنیم. رویکرد ما «آموزش در حین عمل» است تا دانش علمی به ثروتآفرینی در عرصه عمل تبدیل شود و شاهد رونق اقتصادی در جوامع محلی باشیم.
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