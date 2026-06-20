به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه شنبه در مراسم عزاداری محرم در مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: یکی از جملات ماندگار سیدالشهدا(ع) که در منابع معتبر تاریخی شیعه و اهل سنت نقل شده، سخنی است که حضرت هنگام ورود به سرزمین کربلا بیان فرمودند.



وی گفت: امام حسین(ع) در این فراز تاریخی فرمودند که بسیاری از مردم بنده دنیا هستند و دین تنها بر زبان آنان جاری است و هنگامی که در معرض آزمایش‌های سخت قرار می‌گیرند، شمار دین‌داران حقیقی اندک می‌شود.



این استاد حوزه علمیه قم افزود: این عبارت کوتاه دربردارنده تحلیلی عمیق از وضعیت جامعه اسلامی در آستانه واقعه عاشوراست و نشان می‌دهد که دنیاخواهی چگونه می‌تواند انسان را از مسیر حق منحرف کند.



وی ادامه داد: این سخن امام حسین(ع) محدود به یک دوره تاریخی نیست، بلکه هشداری همیشگی برای همه انسان‌هاست تا مراقب باشند تعلقات دنیوی جای ایمان و تعهد دینی را نگیرد.



ریشه بسیاری از گناهان در حب دنیا نهفته است



رفیعی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) اظهار کرد: در معارف اسلامی برای بسیاری از گناهان و آسیب‌های اخلاقی ریشه‌هایی معرفی شده که در رأس آنها حب دنیا قرار دارد.



وی گفت: دنیا در فرهنگ دینی به معنای امکانات مادی، خانه، خانواده، مال و ثروت نیست بلکه دنیا آنجاست که انسان از خدا غافل شود و دل‌بستگی‌های مادی بر ایمان و معنویت غلبه پیدا کند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: اگر امکانات دنیوی در خدمت ایمان و بندگی قرار گیرد نه تنها مذموم نیست، بلکه می‌تواند زمینه رشد انسان را فراهم کند اما زمانی که دنیا بر دین مسلط شود، زمینه سقوط و انحراف پدید می‌آید.



وی ادامه داد: تاریخ اسلام و تاریخ بشر سرشار از نمونه‌هایی است که افراد به دلیل علاقه به قدرت، ثروت و موقعیت اجتماعی دست به ظلم، جنایت و حتی قتل انسان‌های بی‌گناه زده‌اند.



حب قدرت و ریاست زمینه بسیاری از جنایت‌ها را فراهم کرده است



رفیعی با بیان اینکه عشق به قدرت یکی دیگر از عوامل مهم انحراف انسان است، تصریح کرد: بخش مهمی از حوادث تلخ تاریخ، محصول رقابت‌های قدرت‌طلبانه و دلبستگی به جایگاه‌های دنیوی بوده است.



وی افزود: در طول تاریخ اسلام نیز نمونه‌های متعددی وجود دارد که افراد برای دستیابی به حکومت و قدرت، نزدیک‌ترین افراد خود را قربانی کرده‌اند و این حقیقت نشان می‌دهد که حب ریاست تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد.



استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: دنیاطلبی تنها در ثروت خلاصه نمی‌شود بلکه گاه در قالب قدرت‌خواهی، شهرت‌طلبی، رفاه‌زدگی و اسارت در برابر خواسته‌های نفسانی ظهور پیدا می‌کند.



وی گفت: امام حسین(ع) در کربلا با چنین جریانی مواجه بود و کسانی در برابر آن حضرت قرار گرفتند که دنیا را بر آخرت ترجیح داده بودند.



اسلام با دنیا مخالف نیست بلکه با دنیاپرستی مقابله می‌کند



رفیعی با تأکید بر اینکه اسلام هرگز مردم را به ترک دنیا دعوت نکرده است، اظهار کرد: آموزه‌های دینی همواره انسان را به بهره‌گیری صحیح از نعمت‌های الهی توصیه کرده‌اند و در قرآن کریم نیز درخواست خیر و نیکی در دنیا مورد تأکید قرار گرفته است.



وی افزود: نگاه اسلام، نفی دنیا نیست بلکه مبارزه با دلبستگی افراطی به دنیاست و میان استفاده از نعمت‌های الهی و اسارت در برابر آنها تفاوت اساسی وجود دارد.



استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: در روایات تأکید شده است که نه باید دنیا را به خاطر دین رها کرد و نه دین را فدای دنیا ساخت بلکه مسیر صحیح، ایجاد تعادل میان زندگی دنیوی و مسئولیت‌های الهی است.



وی ادامه داد: بسیاری از شخصیت‌های برجسته دینی از امکانات و ثروت برخوردار بودند اما این امکانات هرگز آنان را از مسیر بندگی و خدمت به مردم دور نکرد.



دنیاپرستان در آزمون‌های بزرگ شکست می‌خورند



رفیعی با اشاره به ادامه سخن امام حسین(ع) در کربلا گفت: حضرت تصریح می‌کنند که هنگام آزمون‌های دشوار، حقیقت افراد آشکار می‌شود و بسیاری از کسانی که ادعای دینداری دارند در این میدان‌ها دچار لغزش می‌شوند.



وی افزود: معیار اصلی سنجش ایمان، ایستادگی در لحظات سخت است و تاریخ عاشورا یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های آزمون برای شناخت انسان‌ها به شمار می‌رود.



استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: یاران امام حسین(ع) با وجود همه فشارها و تهدیدها در کنار حق ماندند اما کسانی که دل در گرو دنیا داشتند، حقیقت را رها کرده و در برابر فرزند پیامبر اکرم(ص) ایستادند.



وی تصریح کرد: حادثه عاشورا به روشنی نشان داد که دنیاپرستی می‌تواند انسان را تا جایی پیش ببرد که در برابر حجت خدا قرار گیرد و مرتکب بزرگ‌ترین جنایت تاریخ شود.



رفیعی در پایان تأکید کرد: پیام ماندگار سخن امام حسین(ع) این است که مؤمنان باید همواره مراقب باشند دلبستگی‌های دنیوی جایگزین ایمان و حقیقت‌طلبی نشود زیرا بسیاری از لغزش‌های بزرگ از همین نقطه آغاز می‌شود.