به گزارش خبرنگار مهر، محمد صدیق مرتضوی عصر شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس پژوهشکده میگوی کشور در سالن جلسات این پژوهشکده در بوشهر با تقدیر از هشت سال تلاش «عقیل دشتیان‌نسب» در دوران تصدی ریاست پژوهشکده، بر نقش مؤثر پژوهشکده در پیشبرد اهداف صنعت تکثیر و پرورش میگو تأکید کرد.

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سپس با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه در زمینه کاهش ضایعات، کاهش آلاینده‌ها و ارتقای امنیت غذایی، بر ضرورت گذار از تولید سنتی به تولید علمی و داده‌محور تأکید کرد و تعامل هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های تولیدی با پژوهشکده را برای حل بحران بیماری‌ها و چالش‌های این صنعت راهبردی خواستار شد.

لزوم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی

وی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود را گامی مؤثر در ارتقای تولید میگو دانست و بر لزوم تحقیقات مسأله‌محور و تقاضامحور در تعامل با تشکل‌های تولیدی تأکید کرد.

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور همچنین انتقال یافته‌های تحقیقاتی-ترویجی به مزارع پرورشی را یکی از راهکارهای کلیدی برای رفع موانع تولید برشمرد.

مرتضوی در ادامه به دو دستاورد برجسته پژوهشکده نخست، تولید پروبیوتیک‌های بومی که نقشی حیاتی در کنترل بیماری‌های میگوی پرورشی ایفا می‌کند، و دوم، تولید مولدین عاری از بیماری خاص (SPF) که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور، تأمین‌کننده مولدین سالم برای مراکز تکثیر در استان بوشهر و سراسر کشور است،اشاره کرد.

وی تصریح کرد: دسترسی به این مولدین، موجب پایداری تولید در صنعت میگو به شمار می‌رود و با کاهش تلفات، بهره‌وری مزارع را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

علیرضا قائدی رئیس جدید پژوهشکده میگوی کشور نیز در سخنانی، بر ضرورت تحقیقات مسأله‌محور، ارتباط مؤثر با اتحادیه‌های تکثیر و پرورش میگو ، و همکاری تنگاتنگ با ادارات کل شیلات و دامپزشکی استان‌های ساحلی میگو پرور تأکید کرد و نقش محققان این پژوهشکده را در پیشبرد اهداف علمی و حل چالش‌های صنعت، موثر خواند.

در پایان مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از زحمات هشت‌ساله «عقیل دشتیان‌نسب» قدردانی و « علیرضا قاعدی» ، از اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و دارای سابقه مدیریت چندین مرکز تحقیقاتی شیلاتی کشور، به عنوان رئیس جدید پژوهشکده میگوی کشور معرفی شد.