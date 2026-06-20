حفظ دستاوردهای اجتماعی جنگ نیازمند رفتار مسئولانه همه تفکرات است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر شنبه در جلسه هیئت اندیشه ورز آذربایجانشرقی گفت: جنگ تحمیلی سوم نه تنها اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی را محقق نکرد، بلکه هزینه های سنگینی را به اقتصاد و امنیت جهانی تحمیل کرد و موجب تغییر نگاه جامعه جهانی به ایران و ایرانی شد.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: دشمنان در جریان جنگ تحمیلی سوم به این نتیجه رسیدند که جنگ، ابزار تحقق اهداف آنان نبوده و نتیجهای برخلاف پیش بینی هایشان به همراه داشته است.
وی افزود: پس از این جنگ، نگاه کشورهای جهان به ایران و ملت ایران تغییر کرده و امروز در عرصه بینالمللی با احترام و نگرشی متفاوت به کشورمان نگریسته میشود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تحولات منطقه ای پس از جنگ خاطرنشان کرد: معادلات امنیتی غرب آسیا در دوران پس از جنگ متفاوت خواهد بود و نشانه های این تغییرات نیز از هم اکنون قابل مشاهده است.
وی حفظ وضعیت کنونی کشور، تقویت امید به آینده و تداوم غرور ملی را نیازمند اعمال حکمرانی منطقی در تمامی سطوح دانست و تأکید کرد: برای صیانت از سرمایه های اجتماعی شکل گرفته در این دوره باید رویکردهای مدیریتی و حکمرانی متناسب با شرایط جدید اتخاذ شود.
محمدزاده یکی از مهم ترین دستاوردهای اجتماعی جنگ را پرهیز از تقسیم بندی مردم بر اساس نگرش، تفکر و نوع پوشش عنوان کرد و گفت: عدم مرزبندی میان اقشار مختلف جامعه در طول این جنگ موجب تقویت همبستگی و ارتقای انسجام اجتماعی در کشور شد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ این سرمایه اجتماعی افزود: حفظ آورده های اجتماعی جنگ، مصداق حکمرانی مطلوب است و باید در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مختلف مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین هیئت های اندیشه ورز را دیدهبان اجتماعی نظام توسعه دانست و اظهار کرد: خروجی و نتایج جلسات این هیئت ها باید در جامعه نمود عینی داشته باشد و آثار آن در روند تصمیم سازی و حل مسائل اجتماعی دیده شود.
وی در پایان با اشاره به نیازهای امروز جامعه گفت: جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند نشاط، امید و تقویت سرمایه اجتماعی است و همه دستگاه ها باید در این مسیر نقش آفرینی کنند.
نظر شما