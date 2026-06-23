به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح سهشنبه در نشست مشترک با نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی و شرکتهای بیمه، با اشاره به روند رو به افزایش ناباروری در کشور، بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی برای حمایت از زوجهای نابارور در مسیر درمان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در کنار مشوقهای پیشبینیشده برای اجرای سیاستهای جوانی جمعیت، توسعه حمایتهای درمانی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: کمک به درمان ناباروری علاوه بر تأثیرگذاری در بهبود شاخصهای جمعیتی، پاسخگوی نیاز بسیاری از زوجهایی است که به دلیل محدودیتهای مالی یا دشواریهای موجود، امکان آغاز یا تکمیل فرآیند درمان را نداشتهاند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: فراهمسازی زمینههای دسترسی آسانتر به خدمات درمان ناباروری میتواند ضمن افزایش امید و آرامش روانی خانوادهها، به تحکیم بنیان خانواده نیز کمک کند.
وی با اشاره به پیشرفتهای پزشکی در حوزه درمان ناباروری اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای علمی موجود و امکان درمان بخش قابل توجهی از موارد ناباروری، ایجاد تسهیلات و حمایتهای مالی میتواند شمار بیشتری از زوجهای متقاضی را تحت پوشش خدمات درمانی قرار دهد.
محمدزاده همچنین خواستار ارائه گزارشی جامع از ظرفیت مراکز درمانی دولتی و عمومی استان و میزان آمادگی این مراکز برای پذیرش بیشتر بیماران شد.
وی یکی از چالشهای موجود در این حوزه را نبود بانک اطلاعاتی جامع و اشراف آماری کافی بر جامعه هدف دانست و گفت: شناسایی دقیق زوجهای نابارور، پیشنیاز برنامهریزی مؤثر و هدایت صحیح خدمات درمانی است و در این زمینه اقدامات مناسبی از سوی دستگاههای مسئول آغاز شده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در ادامه با بررسی راهکارهای تأمین هزینههای درمان ناباروری، بر ضرورت مشارکت مراکز درمانی، شرکتهای بیمه و شبکه بانکی برای ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر تأکید کرد.
در پایان این نشست مقرر شد ظرف یک ماه آینده، با بهرهگیری از تجربیات طرحهای حمایتی گذشته، الگوی اجرایی مناسبی برای حمایت از زوجهای نابارور تدوین و عملیاتی شود تا متقاضیان بتوانند با حداقل مراحل اداری و در کوتاهترین زمان ممکن از خدمات پیشبینیشده بهرهمند شوند.
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