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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸

حمایت قاطع مردم کرمانشاه از حزب‌الله و مردم لبنان

حمایت قاطع مردم کرمانشاه از حزب‌الله و مردم لبنان

کرمانشاه- مردم کرمانشاه حمایت خود را از حزب‌الله و مردم مظلوم لبنان اعلام کردند.

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کد مطلب 6866277

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