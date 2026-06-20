https://mehrnews.com/x3cnM7 ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸ کد مطلب 6866277 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸ حمایت قاطع مردم کرمانشاه از حزبالله و مردم لبنان کرمانشاه- مردم کرمانشاه حمایت خود را از حزبالله و مردم مظلوم لبنان اعلام کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6866277 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم کرمانشاه در شب پنجم ماه محرم الحرام گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن در اجتماع شبانه صد و دهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب چهارم محرم صد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب سوم محرم برچسبها حزبالله حزب الله لبنان کرمانشاه
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