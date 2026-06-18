https://mehrnews.com/x3cmZg ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۱ کد مطلب 6864422 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۱ گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن در اجتماع شبانه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و دهمین اجتماع نحن منتقمون، یاد و نام شهدای وطن را گرامی داشتند. دریافت 3 MB کد مطلب 6864422 کپی شد مطالب مرتبط صد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب سوم محرم طنین شور حسینی در دروازه عتبات؛ فعالیت۱۵۰۰ هیئت کرمانشاهی در محرم ۱۴۰۵ همخوانی نماهنگ «ای غم شیرینم» توسط مردم کرمانشاه در شب اول محرم صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول محرم هیئات مذهبی میداندار عرصههای فرهنگی هستند برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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