زارع: «غیرت دینی» باید با «عقلانیت» همراه شود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد زارع، شامگاه شنبه در جمع عزاداران مجموعه تربیتی شهدای گمنام بندرعباس با اشاره به تحولات سریع عصر کنونی، اظهار کرد: محور اصلی زمانه، بر اساس فرموده امام معصوم(ع)، «عقل» است و از همین رو، دستگاه محاسباتی انسان در عصر آخرالزمان باید با معیارهای دین هماهنگ باشد.

وی افزود: در غیر این صورت جهت کنش‌های فردی و اجتماعی با مسیر دین متضاد خواهد شد.

مسئول مجموعه شهدای گمنام بندرعباس با طرح نمونه‌ای از تاریخ اسلام، به قضیه صلح حدیبیه اشاره کرد و گفت: در آن حادثه، بسیاری از مسلمانان احساس شکست داشتند، اما خداوند از این رویداد با تعبیر «فتح مبین» یاد کرد؛ این تفاوت برداشت، نشان می‌دهد که نظام محاسباتی الهی با نگاه ظاهری متفاوت است و تشخیص پیروزی و شکست، عزت و ذلت، باید بر اساس همان نظام صورت گیرد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه تعیین راهبرد جنگ و صلح، از شئون امام معصوم است، تصریح کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه برای افراد عادی ممکن نیست و هرگونه قضاوت بدون احاطه بر شرایط، به خطا می‌انجامد.

حجت‌الاسلام زارع، با اشاره به دو گونه برداشت از سیره امام حسین(ع) در مواجهه با معاویه و سپس در کربلا، خاطرنشان کرد: سیره اهل بیت(ع) به صورت کامل حجت است، اما الگوبرداری از آن باید با شناخت دقیق مختصات زمانی و مکانی همراه باشد.

وی در جمع‌بندی مباحث خود، نسبت میان غیرت دینی و عقلانیت را چنین تعریف کرد که «غیرت دینی بدون عقلانیت، انسان را متهور و گستاخ می‌سازد و عقل بدون غیرت دینی، به عافیت‌طلبی دامن می‌زند»؛ از این رو، تأکید کرد: کنشگری مؤثر در نظام اسلامی، نیازمند تلفیق این دو مؤلفه با یکدیگر است بنابراین «غیرت دینی» باید با «عقلانیت» همراه شود.