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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۳۰

جام جهانی ۲۰۲۶؛

تساوی در بازی جذاب تیم‌های کم نام و نشان/دروازه بان‌ها سوپراستار شدند

تساوی در بازی جذاب تیم‌های کم نام و نشان/دروازه بان‌ها سوپراستار شدند

درخشش خیره کننده دروازه‌بان‌های اکوادور و کوراسائو باعث تساوی این دو تیم در دور دوم بازی های گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال اکوادور و کوراسائو از ساعت ۰۳:۳۰ بامداد امروز یکشنبه در گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد که دیدار جذاب و تماشایی دو تیم با درخشش تمام عیار دروازه‌بان‌های دو تیم گلی به همراه نداشت.

این بازی که با قضاوت ما نینگ داور نام آشنای قاره آسیا در ورزشگاه کانزاس سیتی با حضور پرشور تماشاگران دو تیم برگزار شد، بارها صحنه های‌گلزنی داشت.

دو تیم که انتظار نمی رفت اینچنین میل به بازی زیبا و ارائه فوتبال تهاجمی داشته باشند، حداقل ۸ صحنه گلزنی روی دروازه ها ایجاد کردند، اما الوی روم دروازه بان کوراسائو و لنو گلر اکوادور مانع از باز شدن دروازه های خود شدند.

کوراسائو با این نتیجه در نخستین حضورش در جام جهانی به اولین امتیاز رسید تا اینگونه همه را شوکه کند.

کد مطلب 6866341
مهدی مرتضویان

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