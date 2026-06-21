به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال اکوادور و کوراسائو از ساعت ۰۳:۳۰ بامداد امروز یکشنبه در گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد که دیدار جذاب و تماشایی دو تیم با درخشش تمام عیار دروازه‌بان‌های دو تیم گلی به همراه نداشت.

این بازی که با قضاوت ما نینگ داور نام آشنای قاره آسیا در ورزشگاه کانزاس سیتی با حضور پرشور تماشاگران دو تیم برگزار شد، بارها صحنه های‌گلزنی داشت.

دو تیم که انتظار نمی رفت اینچنین میل به بازی زیبا و ارائه فوتبال تهاجمی داشته باشند، حداقل ۸ صحنه گلزنی روی دروازه ها ایجاد کردند، اما الوی روم دروازه بان کوراسائو و لنو گلر اکوادور مانع از باز شدن دروازه های خود شدند.

کوراسائو با این نتیجه در نخستین حضورش در جام جهانی به اولین امتیاز رسید تا اینگونه همه را شوکه کند.