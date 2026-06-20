هلند با ۵ گل سوئد را تحقیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال هلند و سوئد در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه F شامگاه شنبه ۳۰ خرداد و از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه هیوستون و با قضاوت مایکل اولیور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۵ بر یک به سود هلند خاتمه یافت.

شروع خوب هلند در نیمه اول

هلندی‌ها بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۲ ارسال دانیل مالن به تیجانی ریندرز در محوطه جریمه سوئد با اختلافی اندک از مقابل این بازیکن عبور کرد تا نخستین موقعیت جدی مسابقه شکل بگیرد.

گل زودهنگام برای لاله‌های نارنجی

در دقیقه ۵ هلند به گل نخست دست یافت. حرکت تیمی شاگردان کومان با همکاری برایان بروبی، تیجانی ریندرز و کودی خاکپو همراه شد و در نهایت ارسال دقیق خاکپو از سمت چپ با ضربه تمام‌کننده بروبی از فاصله نزدیک وارد دروازه سوئد شد.

سوئدی‌ها پس از دریافت گل تلاش کردند پاسخ سریعی بدهند اما در دقیقه ۷ ضربه ویکتور گیوکرس با واکنش مناسب بارت فربروخن، دروازه‌بان هلند، مهار شد.

در ادامه هلند همچنان تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۱۱ ارسال دانیل مالن روی سر کودی خاکپو فرود آمد اما ضربه این بازیکن راهی دستان کریستوفر نوردفلدت شد. یک دقیقه بعد نیز هلندی‌ها از روی ضربه کرنر خطرساز شدند اما مدافعان سوئد موفق به دفع توپ شدند.

بروبی بریس کرد

فشار نارنجی‌ها سرانجام در دقیقه ۱۷ بار دیگر نتیجه داد. دنزل دامفریس از جناح راست توپ را به مقابل دروازه ارسال کرد و برایان بروبی با ضربه‌ای دقیق گل دوم خود و تیمش را به ثمر رساند تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.

پس از این گل، بازی برای دقایقی متعادل‌تر دنبال شد و در دقیقه ۲۳ داور مسابقه به دلیل گرمای هوا اعلام وقفه کوتاه برای نوشیدن آب کرد تا گراهام پاتر، سرمربی سوئد، فرصت بازسازی تاکتیکی تیمش را داشته باشد.

سوئد بعد از این وقفه عملکرد بهتری از خود نشان داد و در دقیقه ۲۸ روی یک پرتاب اوت بلند تا آستانه ایجاد موقعیت پیش رفت اما ضربه جسپر کارلستروم پس از برخورد به مدافعان هلند راهی بیرون زمین شد.

در دقیقه ۲۹ نیز بهترین فرصت سوئد برای کاهش اختلاف از دست رفت. یاسین ایاری روی ارسال دقیق ویکتور گیوکرس در موقعیت بسیار مناسبی قرار گرفت اما نتوانست توپ را به خوبی کنترل کند تا این فرصت طلایی از دست برود.

در دقیقه ۳۳ نیز آمار جالبی به ثبت رسید؛ برایان بروبی با دو گل خود یکی از سریع‌ترین دبل‌های تاریخ هلند در جام جهانی را به نام خود ثبت کرد تا نقش اصلی را در برتری دو بر صفر تیمش برابر سوئد ایفا کند.

در دقیقه ۳۸ میکی فن‌دِ فن با یک حرکت سرعتی از سمت چپ زمین پیشروی کرد و مدافعان سوئد را تحت فشار قرار داد، اما ارسال نهایی او دقت لازم را نداشت و مدافعان این تیم توپ را دور کردند. در ادامه این حمله، توپ بار دیگر به بازیکنان هلند رسید اما ضربه زمینی کودی خاکپو از پشت محوطه جریمه در اختیار کریستوفر نوردفلدت، دروازه‌بان سوئد، قرار گرفت.

دو دقیقه بعد، اشتباه بازیکنان سوئد در نزدیکی محوطه جریمه این تیم فرصتی مناسب را در اختیار دانیل مالن قرار داد. او پس از تصاحب توپ در موقعیتی مناسب قرار گرفت اما ضربه کم‌جانش از زاویه بسته با فاصله از کنار دروازه عبور کرد؛ این در حالی بود که برایان بروبی در تیر دوم انتظار دریافت پاس و تکمیل هت‌تریک خود را می‌کشید.

سوئدی‌ها در دقیقه ۴۱ یکی از معدود حملات خطرناک خود را ترتیب دادند. یاسین ایاری پس از یک حرکت ترکیبی صاحب موقعیت شوتزنی در پشت محوطه جریمه شد اما ضربه قدرتمند او با اختلاف از بالای دروازه هلند به بیرون رفت تا اختلاف دو گل همچنان حفظ شود.

آفساید مانع گلزنی سوئد شد

در دقیقه ۴۵ سوئد موفق شد یکی از گل‌های خورده را جبران کند، اما این گل مورد تأیید قرار نگرفت. ارسال تند و تیز نیگرن از جناح چپ با ضربه سر گوستاف لاگربیِلکه همراه شد و توپ پس از عبور از بارت فربروخن وارد دروازه هلند شد، اما کمک‌داور بلافاصله پرچم خود را به نشانه آفساید بالا برد.

تصاویر تلویزیونی نشان دادند که فاصله مهاجم سوئد با آخرین مدافع هلند بسیار ناچیز بوده و این گل تنها با اختلاف چند سانتی‌متر مردود اعلام شده است؛ گلی که می‌توانست شرایط مسابقه را پیش از پایان نیمه نخست برای سوئدی‌ها امیدوارکننده‌تر کند.

شروع طوفانی هلند در نیمه دوم

نیمه دوم با یک تغییر در ترکیب هلند آغاز شد و کریسنسیو سامرویل به جای دانیل مالن وارد زمین شد؛ تعویضی که خیلی زود تأثیر خود را نشان داد.

خاکپو اختلاف را به سه گل رساند

در دقیقه ۴۷ هلند به گل سوم دست یافت. سامرویل پس از حرکتی تکنیکی در سمت راست محوطه جریمه توپ را به دنزل دامفریس رساند و این بازیکن نیز با یک ارسال زمینی دقیق، کودی خاکپو را در مقابل دروازه صاحب موقعیت کرد تا مهاجم هلند به راحتی گل سوم تیمش را به ثمر برساند.

سه دقیقه بعد سوئد تلاش کرد یکی از گل‌های خورده را جبران کند اما ارسال خطرناک یاسین ایاری از جناح راست بدون اینکه مهاجمان دو تیم به آن برسند از مقابل دروازه عبور کرد.

در دقیقه ۵۳ سوئدی‌ها بار دیگر روی یک ضربه ایستگاهی و پس از دفع ناقص مدافعان هلند صاحب موقعیت شدند اما ضربه یاسین ایاری پس از برخورد به مدافعان راهی به دروازه پیدا نکرد. در ادامه نیز یک اشتباه عجیب از بارت فربروخن در ارسال سریع توپ رخ داد که خوشبختانه برای هلند دردسری ایجاد نکرد.

لاله‌های نارنجی سوئد را چهارتایی کردند

هلند در دقیقه ۵۴ بار دیگر از اشتباه حریف بهره برد و به گل چهارم رسید. پاس اشتباه الکساندر ایساک در زمین خودی باعث ضدحمله سریع نارنجی‌پوشان شد. سامرویل توپ را به سمت چپ برای کودی خاکپو فرستاد و این بازیکن پس از ورود به محوطه جریمه با یک ضربه دقیق گل دوم خود و چهارمین گل هلند را وارد دروازه سوئد کرد.

در دقیقه ۵۷ دو تیم موقعیت‌های خطرناکی را روی دروازه یکدیگر خلق کردند. ابتدا یاسین ایاری با شوتی سنگین از پشت محوطه جریمه تا آستانه گلزنی پیش رفت اما توپ با اختلافی اندک از بالای دروازه به بیرون رفت. در سوی دیگر نیز رایان گراونبرخ شانس خود را برای گلزنی امتحان کرد.

سوئد اختلاف را به سه گل کاهش داد

سوئد سرانجام در دقیقه ۵۹ یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. الکساندر ایساک با یک پاس عمقی تماشایی، آنتونی الانگا را در موقعیت تک به تک قرار داد و این بازیکن نیز با حفظ خونسردی توپ را از مقابل بارت فربروخن عبور داد تا نتیجه ۴ بر یک شود. همزمان لوکاس برگوال و بسفورت زنلی نیز به ترکیب سوئد اضافه شدند.

در دقیقه ۶۳ برایان بروبی تا آستانه ثبت هت‌تریک پیش رفت اما واکنش به‌موقع ویکتور لیندلوف مانع از گلزنی مهاجم هلند شد. کرنر حاصل از این صحنه نیز ثمری برای نارنجی‌پوشان نداشت.

در دقیقه ۷۴ سوئد که برای کاهش اختلاف تلاش می‌کرد حمله‌ای را طراحی کرد اما مایکل اولیور داور مسابقه پس از خطای انجام شده روی میکی فن‌دِ فن، بازی را متوقف و یک ضربه آزاد به سود هلند اعلام کرد.

یک دقیقه بعد یاسین ایاری در میانه میدان توپ را به سادگی از دست داد و در تلاش برای بازپس‌گیری آن با خطایی شدید روی رایان گراونبرخ متوقف شد تا داور مسابقه کارت زرد را به این بازیکن سوئدی نشان دهد.

در دقیقه ۷۷ اشتباهات پیاپی مدافعان هلند فرصتی برای آنتونی الانگا ایجاد کرد تا بار دیگر از سد میکی فن‌دِ فن عبور کند. در ادامه ضدحمله نارنجی‌پوشان شکل گرفت و کریسنسیو سامرویل از فاصله‌ای بسیار دور اقدام به شوتزنی کرد اما توپ از بالای دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۷۹ گراهام پاتر دست به تغییر در ترکیب تیمش زد و طه علی را به جای یاسین آیاری وارد زمین کرد تا توان هجومی سوئد افزایش یابد.

یک دقیقه بعد برخورد لوکاس برگوال با کودی خاکپو باعث شد مهاجم هلند برای لحظاتی روی زمین بماند. داور پس از بررسی صحنه، هافبک سوئد را با کارت زرد جریمه کرد. خاکپو پس از دریافت کمک‌های پزشکی به بازی ادامه داد.

سوئد در دقیقه ۸۵ یکی از بهترین فرصت‌های خود در نیمه دوم را خلق کرد. الکساندر ایساک با یک ضربه فنی و تماشایی از پشت محوطه جریمه دروازه هلند را هدف قرار داد اما بارت فربروخن با واکنشی دیدنی توپ را راهی کرنر کرد. در ادامه همین صحنه نیز دروازه‌بان هلند ضربه دیگری را مهار کرد و ویرژیل فن‌دایک نیز پس از برخوردی سنگین برای دقایقی احساس ناراحتی داشت اما به بازی ادامه داد.

تحقیر سوئد با ۵ گل

در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک می‌شد، هلند در دقیقه ۸۹ تیر خلاص را بر پیکر حریف وارد کرد. کریسنسیو سامرویل که از ابتدای نیمه دوم به میدان آمده بود، پس از دریافت پاس هم‌تیمی خود با حرکتی انفرادی به سمت محوطه جریمه پیش رفت، مدافع مقابل را جا گذاشت و با یک ضربه زمینی دقیق توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا نتیجه ۵ بر یک شود.

سامرویل با این گل، نمایش درخشان خود پس از ورود به زمین را تکمیل کرد و نقش مهمی در پیروزی پرگل هلند برابر سوئد ایفا کرد.

در نهایت این بازی با نتیجه ۵ بر یک به سود هلندی‌ها به پایان رسید.

در دیگر بازی این گروه تیم های ملی فوتبال تونس و ژاپن صبح فردا یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۰۷:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.