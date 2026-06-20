به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی در گفتگو با رسانه فیفا در رابطه با دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: باید با تمرکز بازی کنیم چون این دیدار مهم ترین بازی ما در مرحله گروهی است.

او ادامه داد: اگر خدا کمک کند و بتوانیم در این بازی پیروز شویم شانس بالایی برای صعود به دور حذفی خواهیم داشت. ما بازیکنان هرچه به زمان بازی نزدیک تر می شویم هیجان بیشتری داریم.

لازم به ذکر است که تیم های ملی ایران و بلژیک شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس آمریکا رو در روی هم قرار می گیرند. در جدول رده بندی گروه G ایران در رده دوم و یلژیک در جایگاه سوم قرار دارند.