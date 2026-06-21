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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۶

احتمال رگبار پراکنده باران در ارتفاعات شرقی هرمزگان؛ دما کاهش می‌یابد

احتمال رگبار پراکنده باران در ارتفاعات شرقی هرمزگان؛ دما کاهش می‌یابد

بندرعباس - رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر امروز رشد ابر در ارتفاعات شرقی استان تشدید می‌شود که می‌تواند در برخی نقاط به وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت دریایی استان هرمزگان اظهار کرد: امروز دریا در محدوده آب‌های هرمزگان کمی مواج خواهد بود و تردد شناورهای سبک تنها با رعایت نکات ایمنی و احتیاط کامل امکان‌پذیر است.

وی افزود: شرایط جوی برای رفت‌وآمد سایر شناورها در مناطق دریایی استان در حال حاضر مساعد ارزیابی می‌شود.

حمزه‌نژاد با اشاره به نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی بیان کرد: از روز دوشنبه، وزش باد بر روی دریای عمان به طور محسوسی تقویت خواهد شد و همچنین از روز سه‌شنبه تا پایان هفته جاری، افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی هرمزگان مورد انتظار است که این پدیده می‌تواند موجب متلاطم شدن و مواج شدن برخی محدوده‌های دریایی استان گردد.

این کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: طی امروز و فردا (دوشنبه) تغییرات دمایی چشمگیری در هرمزگان رخ نخواهد داد؛ اما از نیمه دوم هفته جاری، هم‌زمان با افزایش رطوبت نسبی هوا، شاهد کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای بیشینه در بیشتر مناطق استان خواهیم بود.

وی در پایان به فعالان دریایی، صیادان و بهره‌برداران شناورهای سبک توصیه کرد که ضمن توجه جدی به هشدارها و اطلاعیه‌های صادره هواشناسی، آخرین وضعیت جوی و دریایی استان را پیش از هر گونه فعالیت دریایی به‌روز دنبال کرده و تمهیدات لازم را برای حفظ ایمنی خود در نظر بگیرند.

کد مطلب 6866375

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