به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بلژیک در دومین بازی مرحله گروهی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد رو در روی تیم ملی ایران قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و هر دو تیم امتیازها را تقسیم کردند.
«تیبو کورتوا» دروازهبان تیم ملی فوتبال بلژیک پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، به تحلیل این دیدار و شرایط دشوار صعود تیمش پرداخت.
کورتوا در گفتگو با رسانههای بلژیکی با اشاره به سبک بازی تیم ایران اظهار داشت: شکستن چنین بلوک دفاعیای آسان نیست. آنها حتی پایینتر از حد انتظار و با آرایش ۱- ۴- ۵ بازی کردند.
وی در ادامه با تمجید از عملکرد خط دفاعی و دروازهبان ایران افزود: «ایران در مقاطعی خطرناک ظاهر شد و خوشبختانه من توانستم چند موقعیت را مهار کنم. دروازهبان آنها هم عملکرد مشابهی داشت و این باعث شد بازی برای هر دو تیم سخت شود. دیدن دروازهبانی که در چنین سطحی فوقالعاده کار میکند جالب است.
دروازهبان بلژیک همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اجرای برنامههای تاکتیکی سرمربی این تیم «رودی گارسیا» گفت: در بیشتر دقایق بله، اما در کنارهها باید زودتر از حرکات عمقی استفاده میکردیم. روی همین موضوع هم تأکید شده بود که سرعت بازی را بالا ببریم.
کورتوا در بخش دیگری از صحبتهایش به نتیجه دیدار مصر و نیوزیلند اشاره کرد و گفت: فشار روی ما بیشتر شده و این موضوع کاملاً طبیعی است. حالا باید منتظر نتیجه آن بازی بمانیم و سپس دیدار آخر برابر نیوزیلند را مثل یک بازی مرگ و زندگی انجام دهیم.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به ادامه رقابتها تصریح کرد: بازی آخر بسیار سخت خواهد بود، اما من به تیمم اعتماد دارم. امیدوارم در لحظات حساس، شانس و کمی جادوی فوتبال به سمت ما بیاید تا بتوانیم کار را تمام کنیم.
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