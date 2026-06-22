به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد در شهر لس آنجلس آمریکا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا شاگردان امیر قلعه نویی دومین امتیاز خود از این مسابقات را کسب کنند.

عملکرد تیم ملی فوتبال بلژیک در دیدار برابر ایران با موجی از انتقادات در رسانه‌های این کشور همراه شده و برخی تحلیلگران از افت محسوس ستاره‌های باتجربه این تیم خبر داده‌اند.

روزنامه «Het Nieuwsblad» در گزارشی به قلم «لودو واندواله» سردبیر فوتبال این رسانه، با انتقاد از نمایش چند بازیکن کلیدی بلژیک از جمله کوین دی‌بروینه، روملو لوکاکو، یوری تیلمانس و توماس مونیه، عنوان کرده است که این بازیکنان نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند.

در این گزارش، درباره روملو لوکاکو آمده است که حضور او در ترکیب اصلی قابل درک بوده اما عملکرد او در سطح مطلوب قرار نداشته است. این خبرنگار با اشاره به شرایط فنی این مهاجم تأکید کرده است که وی هنوز به آمادگی کامل برای بازی در سطح بالا نرسیده، هرچند حضورش در دیدارهای قبلی باعث ایجاد تردید در خط دفاع حریفان شده است.

همچنین در بخش دیگری از این تحلیل آمده است که انتخاب لوکاکو در ترکیب اصلی تصمیمی منطقی بوده، چرا که مدافعان تیم ملی ایران در مواجهه با مهاجمی با سبک مشابه در دیدارهای پیشین با مشکل مواجه شده بودند.

با این حال، واندواله در ادامه تأکید کرده است که مشکلات بلژیک صرفاً متوجه کادر فنی نیست و برخی بازیکنان کلیدی از سطح مطلوب فاصله گرفته‌اند. وی در این زمینه به اشتباهات متعدد کوین دی‌بروینه در این رقابت‌ها اشاره کرده و مدعی شده است که میزان پاس‌های اشتباه او در این تورنمنت از مجموع بازی‌های ملی گذشته‌اش بیشتر بوده است.

در ادامه این گزارش، یوری تیلمانس نیز بازیکنی بی‌اثر و کم‌نقش توصیف شده و درباره توماس مونیه نیز آمده است که این بازیکن گاهی با تمرکز پایین وارد مسابقه شده و حتی پاس‌های اشتباه به حریف ارسال کرده است.

بر اساس این تحلیل، چهار بازیکن باتجربه تیم ملی بلژیک با مجموع بیش از ۴۱۸ بازی ملی، دیگر قادر به ارتقای سطح کیفی تیم مانند گذشته نیستند و این موضوع پرسش‌هایی درباره افت فنی یا عبور آن‌ها از دوران اوج ایجاد کرده است.

در پایان این گزارش، تنها نقطه روشن ترکیب بلژیک تیبو کورتوا معرفی شده و تأکید شده است که این دروازه‌بان همچنان در سطحی بالا و به‌عنوان ستون اصلی تیم ملی کشورش ظاهر می‌شود.