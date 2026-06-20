دردسر شیرین برای مهاجم حریف ایران/ «دوکو» شاید اردوی بلژیک را ترک کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «rmcsport»، جرمی دوکو، ستاره تیم ملی بلژیک، ممکن است در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ به طور موقت اردوی تیمش را ترک کند تا در زمان تولد نخستین فرزندش کنار خانواده باشد؛ تصمیمی که در روزهای اخیر واکنشهای متفاوتی را به همراه داشته است.
دوکو، مهاجم ۲۴ ساله تیم ملی بلژیک، در ابتدای جام جهانی اعلام کرد که احتمال دارد برای حضور در زمان تولد فرزندش که پیشبینی میشود در هفته دوم ماه جولای و همزمان با مرحله یکچهارم نهایی مسابقات باشد، برای مدتی کوتاه از اردوی تیم ملی خارج شود.
او در گفتگو با خبرنگاران گفت: همه چیز به زمان دقیق تولد بستگی دارد، اما این نخستین فرزند من است و واقعاً دوست دارم آنجا حضور داشته باشم. اگر از من بپرسید چه چیزی میخواهم، پاسخ روشن است؛ هیچکس دوست ندارد تولد اولین فرزندش را از دست بدهد. البته میدانم فوتبال ملاحظات زیادی دارد. فدراسیون از بازیکنان حمایت میکند و شرایط آنها را درک میکند. باید ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد.
به نظر میرسد دوکو و همچنین همتیمیاش براندون مخله، حضور در کنار خانواده را در چنین شرایطی در اولویت قرار دادهاند. هرچند بسیاری این تصمیم را قابل درک میدانند، اما در روزهای اخیر انتقادهایی نیز مطرح شده است. سؤال اصلی منتقدان این است که آیا جام جهانی و یکی از مهمترین رویدادهای دوران حرفهای یک ورزشکار نباید در اولویت قرار داشته باشد؟
لازم به ذکر است که بلژیک یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی است و دوکو برای این بازی که شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ برگزار خواهد شد، مشکلی نخواهد داشت.
نظر شما