به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بلژیک برای دیدار حساس برابر ایران بیش از هر زمان دیگری به نسخه واقعی روملو لوکاکو نیاز دارد. مهاجم ناپولی در دیدار نخست برابر مصر بهترین بازیکن تیمش بود و با تحت فشار قرار دادن خط دفاعی حریف، زمینهساز گل به خودی مصر شد تا شاگردان رودی گارسیا حداقل به تساوی یک بر یک برسند؛ نتیجهای که با وجود همه چیز همچنان ناامیدکننده تلقی شد.
روزنامه گاتزتا دلواسپورت در این رابطه نوشت: اهمیت لوکاکو برای بلژیک در دیدار مقابل ایران در لسآنجلس حتی بیشتر هم خواهد بود، زیرا رودی گارسیا نمیتواند از جرمی دوکو استفاده کند. وینگر منچسترسیتی که از مشکلات تنفسی رنج میبرد و در بازی نخست نیز با این مشکل مواجه بود، این مسابقه را از دست داده است.
دوکو همراه تیم در لسآنجلس حضور دارد، اما قادر به بازی نخواهد بود و این موضوع یکی از مهمترین مهرههای هجومی بلژیک را از دسترس گارسیا خارج میکند.
بلژیک در جام جهانی به رکورد عجیبی رسیده است؛ ۴۶ شوت متوالی بدون گل، آن هم در شرایطی که شاخص گل مورد انتظار این تیم به عدد ۵.۶۶ رسیده است. به همین دلیل نقش لوکاکو میتواند بسیار تعیینکننده باشد.
با این حال «بیگ روم» هنوز آمادگی کامل برای حضور در ترکیب اصلی را ندارد و بلژیکیها باید راهی برای کنار آمدن با این وضعیت پیدا کنند.
در سوی مقابل، ایران که در نخستین دیدار خود برابر نیوزیلند به تساوی ۲ بر ۲ رسید، قصد ندارد اجازه دهد حواشی دیپلماتیک پیرامون این تیم، مسیرش در جام جهانی را تحتالشعاع قرار دهد؛ هرچند توافق قریبالوقوع برای پایان جنگ میان ایران و آمریکا میتواند بخشی از این تنشها را کاهش دهد.
فشار روی بلژیک؛ تیمی آماده انفجار
تساوی ناامیدکننده برابر مصر با موجی از حواشی همراه شد؛ از انتقادها نسبت به عملکرد تیم گرفته تا شایعاتی مبنی بر اینکه جرمی دوکو ممکن است برای حضور در کنار همسرش هنگام تولد نخستین فرزندش، موقتاً اردوی تیم ملی را ترک کند.
این حواشی از سیاتل، محل برگزاری اردوی اولیه بلژیک، تا لسآنجلس همراه تیم بوده است و رسانههای این کشور دیدار برابر ایران را «مرگ و زندگی» توصیف کردهاند.
تیبو کورتوا در گفتگویی تلویزیونی گفت: باید نشان دهیم چه تیمی هستیم. انتقادهای زیادی وجود دارد، اما ترجیح میدهیم این انتقادها پس از پایان مسابقات مطرح شود نه در جریان تورنمنت. انتقادها همیشه به داخل تیم میرسد، در حالی که ما به زمان نیاز داریم تا کار کنیم. خودمان بهتر از هر کسی میدانیم چه زمانی بازی بدی انجام دادهایم، اما یک بازیکن باید یاد بگیرد در چنین شرایط پیچیدهای زندگی کند.
کورتوا در پایان گفت: مقابل ایران فقط باید پیروز شویم. باید از بازی با مصر درس بگیریم و فوتبال خودمان را ارائه دهیم.
این فشارها متوجه رودی گارسیا نیز هست. سرمربی بلژیک به دلیل نحوه مدیریت وضعیت لوکاکو زیر ذرهبین قرار گرفته؛ بهویژه اینکه شارل دکتلار در نقش مهاجم کاذب عملکرد ضعیفی داشته است.
بلژیک برای تبدیل شدن به تیمی که بتواند در جام جهانی مسیر طولانی را طی کند، به یک مهاجم نوک واقعی نیاز دارد. اگرچه لوکاکو از زمان دبل خود مقابل تونس در جام جهانی ۲۰۱۸ دیگر در این رقابتها گل نزده، اما تأثیرگذاری او پس از ورود به زمین مقابل مصر کاملاً مشهود بود.
علاوه بر لوکاکوی آماده، بلژیک به نسخه واقعی کوین دیبروینه نیز نیاز دارد. ستاره باتجربه بلژیک در دیدار برابر مصر یک ضربه آزاد را به تیر دروازه کوبید، اما هرگز نتوانست نمایش درخشانی ارائه کند؛ اتفاقی که هواداران ناپولی نیز در ماههای اخیر به آن عادت کردهاند.
ایران به دنبال ثبت یک رکورد تاریخی
در همین حال، ایران به دنبال آن است که برای نخستین بار در تاریخ حضورش در جام جهانی، از دو مسابقه ابتدایی خود امتیاز بگیرد.
با این حال، در حال حاضر امیر قلعهنویی باید راهی پیدا کند که ضمن حفظ قدرت هجومی تیمش ـ همان چیزی که برابر نیوزیلند دیده شد استحکام دفاعی ایران را نیز بهبود ببخشد.
رامین رضاییان، مدافع راست ایران که در دیدار مقابل نیوزیلند با ثبت یک گل و یک پاس گل به مُسنترین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در یک مسابقه هم گل زده و هم پاس گل داده است، یکی از مهرههای کلیدی تیم به شمار میرود.
برای ایران، بحث کاهش تنشهای سیاسی میتواند منتظر بماند؛ اولویت فعلی کسب نخستین پیروزی در جام جهانی ۲۰۲۶ است.
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