شوک تیم ملی فوتبال نیوزیلند به فراعنه در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال نیوزیلند و مصر از ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز یکشنبه در ورزشگاه بی‌سی پلیس ونکوور و با قضاوت عمر علی برگزار شد که نیمه نخست این مسابقه با برتری یک بر صفر نیوزیلند به پایان رسید. سورمن (۱۵) برای نیوزیلند گل زد.

تساوی بدون گل تیم‌های ملی ایران و بلژیک در دیگر دیدار گروه G، بهترین فرصت را برای نیوزیلند و مصر فراهم کرده بود تا با کسب سه امتیاز، گام بلندی برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ بردارند.

نیوزیلند که با همان ترکیب دیدار قبلی خود مقابل ایران به میدان آمده بود، بازی را هجومی آغاز کرد و در پنج دقیقه ابتدایی دو موقعیت خطرناک روی دروازه مصر خلق کرد.

جاست در دقیقه ۱۴ با نفوذ از جناح چپ می‌توانست گل نخست بازی را به ثمر برساند اما مصطفی شوبیر با واکنشی مناسب مانع از باز شدن دروازه مصر شد و توپ را راهی کرنر کرد. با این حال، ارسال از روی همین ضربه کرنر برای نماینده اقیانوسیه ثمربخش بود و سورمن، مدافع پیش‌تاخته نیوزیلند، با ضربه‌ای دقیق دروازه مصر را باز کرد تا تیمش از حریف پیش بیفتد.

پس از دریافت گل، بازیکنان مصر با انگیزه جبران نتیجه بازی را با هیجان بیشتری دنبال کردند که همین مسئله باعث افزایش تعداد خطاهای این تیم شد. در همین راستا محمد لاشین نیز از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

اشتباهات متوالی در خط دفاعی مصر و ریسک بالای بازیکنان این تیم در هنگام دفع توپ، بار دیگر فرصت مناسبی را در دقیقه ۲۰ در اختیار نیوزیلند قرار داد اما واکنش مناسب دروازه‌بان مصر مانع از باز شدن دوباره دروازه این تیم شد.

مصری‌ها در ۳۰ دقیقه ابتدایی تلاش زیادی داشتند تا با رساندن توپ به محمد صلاح، کاپیتان و ستاره خود، از توانایی‌های فردی او برای رسیدن به گل استفاده کنند اما این تاکتیک چندان موفق نبود.

نخستین موقعیت جدی مصر در دقیقه ۲۶ رقم خورد. جایی که عمر مرموش با نفوذی خطرناک و شوتی محکم دروازه نیوزیلند را تهدید کرد اما دروازه‌بان حریف در دو مرحله توپ را مهار کرد.

این تیم در دقیقه ۳۴ هم صاحب یک موقعیت خیلی خوب گلزنی روی ضربه ایشستاگهی پشت محوطه جریمه شد تا محمد صلاح پشت توپ بایستد اما ضربه او با اختلاف اندک به بیرون رفت تا نیمه نخست با همان برتری یک بر صفر نیوزیلند به پایان برسد.