به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی فوتبال بلژیک و ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با تساوی بدون گل به پایان رسید؛ دیداری که علاوه بر حساسیتهای فنی، حاشیهای احساسی نیز در اطراف خانواده کوین دیبروینه به همراه داشت.
رسانه بلژیکی «telegraaf» در این رابطه نوشت: در جریان این مسابقه «ماسون میلیان»، فرزند ۱۰ ساله کوین دیبروینه، به همراه مادرش «میشل لاکروآ» و برادرش «رومه» در ورزشگاه حضور داشت و در لحظهای حساس دچار ترس و نگرانی شد.
این اتفاق زمانی رخ داد که در واپسین دقایق نیمه نخست، مهدی طارمی پس از یک ضربه ایستگاهی تمرینشده دروازه بلژیک را باز کرد، اما این گل با بررسی VAR به دلیل قرار داشتن مهاجم ایران در موقعیت آفساید مردود اعلام شد.
در لحظه ثبت این گل و حتی پیش از اعلام رسمی مردود بودن آن، تصاویر تلویزیونی نشان داد که فرزند دیبروینه تحت تأثیر فضای بازی قرار گرفته و دچار ترس شده است؛ موضوعی که باعث شد مادرش او را آرام کند.
در ادامه این دیدار، تیمهای ملی ایران و بلژیک در نهایت به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ نتیجهای که شرایط گروه را پیچیدهتر کرد.
در جدول گروه G، تیم ملی مصر با چهار امتیاز در صدر قرار دارد، بلژیک در رده سوم و همامتیاز با ایران با دو امتیاز در جایگاههای میانی جدول ایستادهاند. تیم ملی نیوزیلند نیز در دیدار پایانی نقش تعیینکنندهای در سرنوشت صعود خواهد داشت و در آخرین هفته، بلژیک باید مقابل این تیم صفآرایی کند.
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