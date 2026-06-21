جانشین «دوکو» برای بازی با ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بلژیک در آستانه دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر ایران با یک غایب مهم روبهرو شد و رسانههای این کشور از جرمی دوکو به عنوان مهمترین غایب شیاطین سرخ در این مسابقه یاد کردند.
کریستوف لیبرلو، رئیس بخش ورزش یکی از رسانههای بلژیک که در حال حاضر در لسآنجلس حضور دارد، درباره آخرین وضعیت اردوی این تیم گفت: روز پرخبری را پشت سر گذاشتیم. صبح زود روز گذشته از سیاتل راهی لسآنجلس شدم و مستقیماً به محل تمرین تیم ملی بلژیک در ورزشگاه باشگاه لسآنجلس گلکسی رفتم؛ جایی که بازیکنان آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار با ایران برگزار کردند.
وی افزود: با حضور در محل تمرین، وینسنت مانائرت خبر داد که جرمی دوکو در فهرست بازیکنان حاضر مقابل ایران قرار ندارد و حتی امکان استفاده از او به عنوان بازیکن تعویضی نیز وجود نخواهد داشت.
این خبرنگار بلژیکی ادامه داد: دوکو از زمان ترک بلژیک دچار سرماخوردگی بود اما شرایط او در آمریکا بدتر شد. گفته میشود استفاده گسترده از سیستمهای تهویه هوا در محل اقامت و تمرینات تیم نیز در تشدید بیماری او تأثیر داشته است. این بازیکن در دیدار مقابل مصر به میدان رفت اما پس از مسابقه مشخص شد با مشکلات تنفسی روبهرو بوده و اکنون شدت این مشکل باعث شده کادر فنی تصمیم به عدم استفاده از او بگیرد.
تروسار گزینه اصلی جانشینی دوکو
رسانههای بلژیکی معتقدند غیبت دوکو، رودی گارسیا را با یک چالش جدی روبهرو کرده است. لیبرلو در این خصوص اظهار داشت: دوکو بازیکنی است که به راحتی نمیتوان برای او جانشین پیدا کرد. او خطرناکترین بازیکن بلژیک در نبردهای یک مقابل یک محسوب میشود اما کادر فنی باید راهحلی برای این مشکل پیدا کند.
وی افزود: به نظر میرسد لئاندرو تروسار بیشترین شانس را برای حضور در جناح چپ داشته باشد. این همان پستی است که او در آرسنال نیز بیشتر در آن بازی میکند. تروسار مقابل مصر در جناح راست قرار گرفت اما انتقال او به سمت چپ محتملترین گزینه است.
به گفته این خبرنگار، در صورت جابهجایی تروسار، الکسیس سالماکرس اصلیترین گزینه برای حضور در سمت راست خط حمله خواهد بود. دودی لوکباکیو و همچنین فرناندز پاردو دیگر گزینههایی هستند که رودی گارسیا میتواند از آنها استفاده کند.
شانس اندک فاناکن برای حضور در ترکیب اصلی
لیبرلو درباره احتمال حضور هانس فاناکن در ترکیب اصلی نیز گفت: این احتمال وجود دارد اما در آن صورت ساختار تاکتیکی تیم تغییر خواهد کرد. فاناکن باید در مرکز زمین بازی کند و شاید کوین دیبروینه به جناح راست منتقل شود. با این حال بعید میدانم گارسیا چنین تصمیمی بگیرد و تصور نمیکنم دیبروینه را به عنوان یک وینگر کلاسیک به میدان بفرستد.
اشاره رسانههای بلژیکی به شرایط خاص ایران
رئیس بخش ورزش این رسانه بلژیکی در ادامه به شرایط تیم ملی ایران در جام جهانی پرداخت و گفت: شرایط برای ایران بسیار دشوار است. آنها تنها یک روز پیش از مسابقات وارد آمریکا میشوند و بلافاصله پس از پایان هر دیدار باید به کمپ خود در مکزیک بازگردند. این مسئله قطعاً شرایط آمادهسازی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: شاید همین مسائل انگیزه بیشتری به بازیکنان ایران بدهد زیرا آنها احساس میکنند با موانع مختلفی مواجه هستند. با این حال این موضوع نباید برای بلژیک بهانه باشد و شیاطین سرخ، چه با حضور دوکو و چه بدون او، باید بتوانند این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارند.
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