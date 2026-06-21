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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۰

خیز بلند توسعه گردشگری در طبس؛ سرمایه‌گذاری ۴۰۰۰ میلیاردی در مسیر تحقق

خیز بلند توسعه گردشگری در طبس؛ سرمایه‌گذاری ۴۰۰۰ میلیاردی در مسیر تحقق

بیرجند- معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از خیز بلند توسعه گردشگری در طبس با سرمایه‌گذاری چهار هزار میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان بازدیدهای نظارتی صورت گرفته بر روند اجرایی پروژه‌های کلان گردشگری در شهرستان طبس، میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، چالش‌ها و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران به‌دقت مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای رفع این مشکلات اتخاذ شد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: پیگیری مستمر امور سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری، نه یک فعالیت اداری، بلکه ضرورتی برای شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی است.

وی افزود: نگاه حمایتی و تسهیل‌گرانه به این حوزه، باعث می‌شود تا ریسک‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد، انگیزه بخش خصوصی برای ماندگاری در طرح‌ها تقویت شود و در نهایت، پروژه‌ها به جای رکود، در زمان مقرر به چرخه خدمت‌رسانی وارد شوند.

عرب تصریح کرد: این نظارت‌های میدانی، پیوندی میان دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی ایجاد می‌کند که نتیجه آن خروج طرح‌ها از بن‌بست‌های اداری و تسریع در بهره‌برداری است.

وی به فهرست پروژه‌های مورد بازدید اشاره کرد و گفت: تیم نظارتی از روند احداث و توسعه پروژه‌های مهمی از جمله هتل‌های میقات و زریاب، مجتمع‌های گردشگری ژئوپارک و دیدار، اردوگاه و مرکز تفریحی-سرگرمی کال‌جنی و همچنین هتل دیهوک بازدید به عمل آورد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: علاوه بر این، در بازدید از طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری در جوار آستان مبارک حسین‌بن‌موسی‌الکاظم (ع)، بر ضرورت همکاری و مساعدت حداکثری برای تسریع در روند صدور مجوزهای قانونی تأکید شد تا این پروژه‌ها نیز به قطب‌های جذب زائر و گردشگر در منطقه تبدیل شوند.

عرب با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی این طرح‌ها اعلام کرد: حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در پروژه‌های مذکور بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها، زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از ۱۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

وی یادآور شد: در پایان، باید بر این واقعیت تأکید کرد که سرمایه‌گذاران به‌عنوان پیشرانان توسعه، نقشی حیاتی در تحول صنعت گردشگری ایفا می‌کنند.

عرب بیان کرد:اشتغال‌زایی مستقیم، رونق کسب‌وکارهای بومی، احیای ظرفیت‌های محلی و تغییر چهره مقصد گردشگری، تماماً مدیون حضور جسورانه و هوشمندانه بخش خصوصی است.

وی تأکید کرد:حمایت از این گروه، سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصادی شهرستان طبس و تضمین‌کننده رونق پایدار در قلب کویر است.

کد مطلب 6866437

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