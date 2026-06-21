به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان بازدیدهای نظارتی صورت گرفته بر روند اجرایی پروژه‌های کلان گردشگری در شهرستان طبس، میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، چالش‌ها و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران به‌دقت مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای رفع این مشکلات اتخاذ شد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: پیگیری مستمر امور سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری، نه یک فعالیت اداری، بلکه ضرورتی برای شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی است.

وی افزود: نگاه حمایتی و تسهیل‌گرانه به این حوزه، باعث می‌شود تا ریسک‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد، انگیزه بخش خصوصی برای ماندگاری در طرح‌ها تقویت شود و در نهایت، پروژه‌ها به جای رکود، در زمان مقرر به چرخه خدمت‌رسانی وارد شوند.

عرب تصریح کرد: این نظارت‌های میدانی، پیوندی میان دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی ایجاد می‌کند که نتیجه آن خروج طرح‌ها از بن‌بست‌های اداری و تسریع در بهره‌برداری است.

وی به فهرست پروژه‌های مورد بازدید اشاره کرد و گفت: تیم نظارتی از روند احداث و توسعه پروژه‌های مهمی از جمله هتل‌های میقات و زریاب، مجتمع‌های گردشگری ژئوپارک و دیدار، اردوگاه و مرکز تفریحی-سرگرمی کال‌جنی و همچنین هتل دیهوک بازدید به عمل آورد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: علاوه بر این، در بازدید از طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری در جوار آستان مبارک حسین‌بن‌موسی‌الکاظم (ع)، بر ضرورت همکاری و مساعدت حداکثری برای تسریع در روند صدور مجوزهای قانونی تأکید شد تا این پروژه‌ها نیز به قطب‌های جذب زائر و گردشگر در منطقه تبدیل شوند.

عرب با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی این طرح‌ها اعلام کرد: حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در پروژه‌های مذکور بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها، زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از ۱۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

وی یادآور شد: در پایان، باید بر این واقعیت تأکید کرد که سرمایه‌گذاران به‌عنوان پیشرانان توسعه، نقشی حیاتی در تحول صنعت گردشگری ایفا می‌کنند.

عرب بیان کرد:اشتغال‌زایی مستقیم، رونق کسب‌وکارهای بومی، احیای ظرفیت‌های محلی و تغییر چهره مقصد گردشگری، تماماً مدیون حضور جسورانه و هوشمندانه بخش خصوصی است.

وی تأکید کرد:حمایت از این گروه، سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصادی شهرستان طبس و تضمین‌کننده رونق پایدار در قلب کویر است.