حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل بودجه ۴ وزارتخانه

به گزارش خبرنگار مهر، رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی که سازمان تامین اجتماعی برای حقوق خرداد ماه بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود اعلام کرده است، ابعاد مالی فعالیت بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور را به‌خوبی نشان می‌دهد.

برای درک بهتر بزرگی این عدد، کافی است بدانیم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از کل بودجه سالانه برخی وزارتخانه‌های کشور نیز بیشتر است.

این رقم معادل حدود ۱.۱۵ برابر بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی، ۴.۷ برابر بودجه سالانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۵ برابر بودجه سالانه وزارت ورزش و جوانان و ۹ برابر بودجه سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

همچنین این میزان پرداخت، معادل حدود ۶ برابر بودجه سالانه استان‌های تهران و خراسان رضوی و بیش از ۱۳ برابر بودجه سالانه استان‌های بزرگی مانند فارس، اصفهان و خوزستان برآورد می‌شود.

از زاویه‌ای دیگر، هزینه پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک ماه، رقمی نزدیک به نصف هزینه جاری یک ماه کل دستگاه‌های اجرایی کشور است؛ موضوعی که گستردگی تعهدات این سازمان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، برخلاف بسیاری از دستگاه‌ها و صندوق‌های وابسته به بودجه عمومی، هزینه‌های خود را از محل منابع و درآمدهای اختصاصی تأمین می‌کند. این سازمان به جز مطالبات و بدهی‌هایی که باید از دولت دریافت کند، سهمی از بودجه عمومی کشور ندارد و درآمدها و هزینه‌های آن به‌ صورت مستقل مدیریت می‌شود.

با توجه به روند افزایشی تعداد بازنشستگان و رشد تعهدات بیمه‌ای، تأمین منابع پایدار برای صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود.