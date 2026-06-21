به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی‌برحق.صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات، پرونده‌های مربوط به جنگ و همچنین پرونده‌های همکاری با دشمن صهیونیستی، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان از همان ابتدای وقوع حوادث به موضوع ورود کرد و در این راستا حدود یک هزار پرونده در مجموعه دادسراهای استان تشکیل شد.

وی افزود: بخش عمده این پرونده‌ها به نتیجه نهایی رسیده و پس از انجام تحقیقات، منجر به صدور حکم یا صدور قرار در مرحله دادسرا شده و مختومه شده‌اند.

مدیرکل دادگستری استان زنجان با اشاره به وضعیت سایر پرونده‌ها تصریح کرد: تعداد محدودی از پرونده‌ها به دلیل تکمیل نشدن تحقیقات همچنان در دادسراها در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: بخشی از پرونده‌ها نیز به دلیل تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان یا متهمان و محکومان، در مراجع تجدیدنظر در حال رسیدگی است.

فرجی‌برحق گفت: برخی پرونده‌ها نیز به دلیل نوع مجازات‌های تعیین شده باید مراحل قانونی خود را در دیوان عالی کشور طی کنند و پس از قطعیت احکام، نتایج آنها اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در اطلاع‌رسانی پرونده‌ها افزود: بر اساس قانون، جزئیات پرونده‌ها پس از قطعیت احکام قابل اعلام است و درباره پرونده‌هایی که دارای مجازات‌های سنگین‌تری هستند نیز پس از نهایی شدن روند رسیدگی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

مدیرکل دادگستری استان زنجان در ادامه به پرونده‌های مرتبط با جنگ اشاره کرد و گفت: در این حوزه تاکنون ۶۵ پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: این پرونده‌ها به صورت مستقل از پرونده‌های اغتشاشات در حال رسیدگی بوده و فرآیند بررسی و تحقیقات درباره آنها ادامه دارد.

فرجی‌برحق همچنین از تشکیل ۹۲ پرونده در ارتباط با شناسایی اموال افرادی که با دشمن صهیونیستی همکاری داشته‌اند، خبر داد و اظهار کرد: تاکنون در ۱۴ فقره از این پرونده‌ها اموال افراد شناسایی و تحقیقات تکمیل شده است.

وی افزود: این ۱۴ پرونده برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ارسال شده تا درباره ضبط اموال این افراد به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری شود.

مدیرکل دادگستری استان زنجان ادامه داد: سایر پرونده‌ها نیز در مرحله بررسی، شناسایی اموال و تکمیل تحقیقات قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: همکاران دستگاه قضایی، سازمان ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های مرتبط در حال انجام بررسی‌های لازم به صورت دقیق و در سطح کشور هستند تا تمامی ابعاد این پرونده‌ها روشن شده و تصمیمات قانونی لازم اتخاذ شود.

فرجی‌برحق تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت و در چارچوب قانون، رسیدگی به این پرونده‌ها را دنبال می‌کند و نتایج نهایی پس از طی مراحل قانونی و صدور احکام قطعی به اطلاع مردم و رسانه‌ها خواهد رسید.