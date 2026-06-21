صدور کیفرخواست برای متهمان اغتشاشات و پرونده «جنگ رمضان» در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شمسآبادی ظهر یکشنبه با اشاره به جزئیات پروندههای مرتبط با اغتشاشات و حوادث موسوم به «جنگ رمضان» گفت: از این تعداد، ۱۱۱ نفر مربوط به اغتشاشات بودهاند که برای آنها کیفرخواست صادر و پس از طی مراحل دادرسی، احکام قضایی نیز صادر شده است. بخشی از این احکام به مرحله اجرا رسیده و مابقی پس از قطعیت اجرا خواهد شد.
دادستان زاهدان درباره پرونده «جنگ رمضان» نیز گفت: برای متهمان این پرونده نیز کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی در دادگاه در حال انجام است. برخی از پروندهها منجر به صدور رأی شده و در مواردی نیز اجرای احکام منوط به دستگیری متهمان متواری است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در رسیدگی به این پروندهها در چارچوب قانون عمل میکند و اجرای احکام نیز پس از طی کامل مراحل قانونی و قطعیت آرا انجام خواهد شد.
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