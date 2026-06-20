https://mehrnews.com/x3cnMY ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۴ کد مطلب 6866319 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۴ حماسه حضور زاهدانیها به ایستگاه ۱۱۱ رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب صد و یازدهم از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 36 MB کد مطلب 6866319 کپی شد مطالب مرتبط ثبت ۱۷۵ هزار گزارش مردمی فساد در سامانههای نظارتی سیستان و بلوچستان احلی من العسل؛ عزاداری جوانان زاهدانی در سوگ قاسم بن الحسن(ع) افتتاح نخستین واحد پرورش مرغ مادر گوشتی در سیستان و بلوچستان دستگیری دو مدیر به اتهام اختلاس و رشوه در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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