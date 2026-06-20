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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۴

حماسه حضور زاهدانی‌ها به ایستگاه ۱۱۱ رسید

حماسه حضور زاهدانی‌ها به ایستگاه ۱۱۱ رسید

زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب صد و یازدهم از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6866319

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