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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۸

احلی من العسل؛ عزاداری جوانان زاهدانی در سوگ قاسم بن الحسن(ع)

احلی من العسل؛ عزاداری جوانان زاهدانی در سوگ قاسم بن الحسن(ع)

زاهدان- جوانان زاهدانی همزمان با شب ششم محرم در سوگ قاسم بن الحسن(ع) اجتماع عزاداری برگزار کردند.

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کد مطلب 6866322

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