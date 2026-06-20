https://mehrnews.com/x3cnN3 ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۸ کد مطلب 6866322 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۸ احلی من العسل؛ عزاداری جوانان زاهدانی در سوگ قاسم بن الحسن(ع) زاهدان- جوانان زاهدانی همزمان با شب ششم محرم در سوگ قاسم بن الحسن(ع) اجتماع عزاداری برگزار کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6866322 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور زاهدانیها به ایستگاه ۱۱۱ رسید ثبت ۱۷۵ هزار گزارش مردمی فساد در سامانههای نظارتی سیستان و بلوچستان افتتاح نخستین واحد پرورش مرغ مادر گوشتی در سیستان و بلوچستان برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر دسته عزاداری سوگواره احلی من العسل زاهدان
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