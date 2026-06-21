واژگونی اتوبوس در محور زاهدان-نهبندان؛ ۱۱ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بارانی‌پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور زاهدان-نهبندان خبر داد و بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در سفرهای بین‌شهری و رانندگی در ساعات نیمه‌شب تأکید کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در ساعت ۰۱:۰۲ بامداد یکشنبه ۳۱ خردادماه، یک دستگاه اتوبوس در محور زاهدان-نهبندان، در محدوده ۲۰ کیلومتری سفیدابه دچار واژگونی شد که متأسفانه منجر به مصدومیت ۱۱ نفر شد.

رئیس اورژانس زابل افزود: بلافاصله پس از دریافت تماس اضطراری با سامانه ۱۱۵، سه دستگاه آمبولانس به صحنه حادثه اعزام شدند. شایان ذکر است که زمان رسیدن اولین تیم امدادی به محل، تنها ۸ دقیقه بود که نشان‌دهنده آمادگی عملیاتی پایگاه‌های اورژانس در مواجهه با حوادث جاده‌ای در ساعات حساس شب است.

بارانی‌پور درباره وضعیت مصدومان توضیح داد: پس از رسیدن تیم‌های امدادی و ارزیابی اولیه صحنه مشخص شد ۱۱نفر مصدوم شده اند، ۴ نفر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان جهت ادامه روند درمان به بیمارستان نهبندان منتقل شدند،همچنین ۷ مصدوم دیگر بصورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و علیرغم توصیه پرسنل اورژانس از رفتن به بیمارستان خودداری کردند خوشبختانه در این حادثه هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

رئیس اورژانس زابل در پایان خاطر نشان کرد: محور زاهدان-نهبندان از جمله مسیرهای مهم و حساس است و رانندگان باید در هنگام تردد، به‌ویژه در ساعات کم‌دید یا نیمه‌شب، نهایت هوشیاری را به کار بگیرند. از تمامی مسافران و رانندگان عزیز تقاضا می‌کنیم با رعایت سرعت مجاز و پرهیز از خستگی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.