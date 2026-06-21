به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح یکشنبه در دیدار با مشاوران زوجین در محل اداره بهزیستی سمنان از برگزاری دوره تکمیلی «طرح‌واره‌درمانی زوجی مبتنی بر ذهنیت‌ها» در استان خبر داد و افزود: هدف این دوره ارتقای دانش تخصصی و توانمندسازی مشاوران در حوزه خانواده و سلامت اجتماعی بود.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان این دوره با جدیدترین رویکردهای درمانی در زمینه بهبود روابط زوجین و تحکیم بنیان خانواده آشنا شدند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در حاشیه این دوره آموزشی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی برای فعالان حوزه مشاوره، بیان کرد: ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای مشاوران و بهره‌گیری از رویکردهای علمی و تخصصی از جمله طرحواره درمانی زوجی، نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات مشاوره‌ای، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده دارد.

نسیمی ادامه داد: بهزیستی از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و برنامه‌های توانمندسازی نیروهای فعال در حوزه سلامت اجتماعی حمایت می‌کند و توسعه آموزش‌های کاربردی و مهارت‌محور را از اولویت‌های این سازمان می‌داند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی، نیازمند حمایت‌های تخصصی و خدمات مشاوره‌ای اثربخش است و آموزش مستمر مشاوران می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سلامت روانی و افزایش رضایتمندی زوجین در جامعه باشد.