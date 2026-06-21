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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

دوره تخصصی «طرح‌واره‌ درمانی زوجی» در استان سمنان برگزار شد

دوره تخصصی «طرح‌واره‌ درمانی زوجی» در استان سمنان برگزار شد

سمنان- مدیرکل بهزیستی سمنان از برگزاری دوره تکمیلی «طرح‌واره‌درمانی زوجی مبتنی بر ذهنیت‌ها» در راستای توانمندسازی مشاوران برای آشنایی با جدیدترین رویکردهای درمانی، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح یکشنبه در دیدار با مشاوران زوجین در محل اداره بهزیستی سمنان از برگزاری دوره تکمیلی «طرح‌واره‌درمانی زوجی مبتنی بر ذهنیت‌ها» در استان خبر داد و افزود: هدف این دوره ارتقای دانش تخصصی و توانمندسازی مشاوران در حوزه خانواده و سلامت اجتماعی بود.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان این دوره با جدیدترین رویکردهای درمانی در زمینه بهبود روابط زوجین و تحکیم بنیان خانواده آشنا شدند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در حاشیه این دوره آموزشی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی برای فعالان حوزه مشاوره، بیان کرد: ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای مشاوران و بهره‌گیری از رویکردهای علمی و تخصصی از جمله طرحواره درمانی زوجی، نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات مشاوره‌ای، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده دارد.

نسیمی ادامه داد: بهزیستی از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و برنامه‌های توانمندسازی نیروهای فعال در حوزه سلامت اجتماعی حمایت می‌کند و توسعه آموزش‌های کاربردی و مهارت‌محور را از اولویت‌های این سازمان می‌داند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی، نیازمند حمایت‌های تخصصی و خدمات مشاوره‌ای اثربخش است و آموزش مستمر مشاوران می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سلامت روانی و افزایش رضایتمندی زوجین در جامعه باشد.

کد مطلب 6866628

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