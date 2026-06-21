اعلام تمهیدات دارویی مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی اصل، با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم در مراسم‌های وداع و تشییع، خواستار هماهنگی دقیق میان مراکز درمانی، اورژانس‌ها، داروخانه‌های منتخب و شرکت‌های پخش دارویی برای تأمین اقلام حیاتی شد.

وی بر تشکیل تیم‌های واکنش سریع توسط شرکت‌های پخش و حفظ موجودی کافی از سرم‌ها، داروهای اورژانسی و ملزومات احیا در انبارها تأکید کرد.

عبداللهی اصل خاطرنشان کرد: فعالیت شرکت‌های پخش دارویی و پاسخگویی آن‌ها در روزهای برگزاری مراسم، نباید تحت تأثیر تعطیلات احتمالی قرار گیرد و باید آمادگی کامل برای تأمین فوری نیازها وجود داشته باشد.