اعلام تمهیدات دارویی مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی اصل، با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مردم در مراسمهای وداع و تشییع، خواستار هماهنگی دقیق میان مراکز درمانی، اورژانسها، داروخانههای منتخب و شرکتهای پخش دارویی برای تأمین اقلام حیاتی شد.
وی بر تشکیل تیمهای واکنش سریع توسط شرکتهای پخش و حفظ موجودی کافی از سرمها، داروهای اورژانسی و ملزومات احیا در انبارها تأکید کرد.
عبداللهی اصل خاطرنشان کرد: فعالیت شرکتهای پخش دارویی و پاسخگویی آنها در روزهای برگزاری مراسم، نباید تحت تأثیر تعطیلات احتمالی قرار گیرد و باید آمادگی کامل برای تأمین فوری نیازها وجود داشته باشد.
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