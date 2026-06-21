به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تلویزیون پاکستان گزارش داد، نشست های اولیه در سطح فنی در سوئیس با مشارکت اعضای هیئت های چهار کشور آغاز شده و ممکن است تا فردا دوشنبه ادامه پیدا کند.

وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرد: هیئت پاکستانی در سوئیس برای مشارکت در مذاکرات مربوط به اجرای تفاهم نامه اسلام آباد حضور دارد.

وزارت کشور پاکستان نیز تاکید کرد: امور در مسیر درستی در جریان است و امیدواریم نشست های سوئیس به نتایج مثبت و مفیدی بیانجامد.

پیشتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور برای حضور در مذاکرات سوئیس بین ایران و آمریکا وارد زوریخ شدند.

این مذاکرات قرار است در چهارچوب تفاهم بین دو کشور برای توقف درگیری‌ها در منطقه و با محوریت جنگ ایران و توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان صورت گیرد.

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز ساعتی پیش برای شرکت در آغاز دور جدیدی از مذاکرات بین واشنگتن و تهران وارد سوئیس شد.

پرونده لبنان در سایه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی، محور اصلی این دوره از مذاکرات قرار دارد. شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک دیپلمات مطلع گزارش داد که یک جلسه اضطراری در ابتدای دستور کار مذاکرات به تحولات لبنان اختصاص داده شده است تا اولین موضوعی باشد که هیئت‌های آمریکایی و ایرانی درباره آن بحث می‌کنند.