تفاوت‌ بلژیک با نیوزیلند برای ایران؛ شانس صعود کدام تیم بیشتر است؟

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر و در مورد تساوی تیم ملی ایران برابر نیوزیلند در اولین بازی مرحله گروهی گفت: برد دور از دسترس نبود اگر ضربه فنی و زیبای طارمی به گل تبدیل می شد. اگر چه ما نتوانستیم بازی های تدارکاتی با تیم های بزرگ انجام دهیم ولی بازیکنان ما شرایط را درک کرده و تمام توان خود را برای موفقیت تیم در جام جهانی به کار بسته اند تا بتوانند دل مردم ایران را شاد کنند.

وی ادامه داد: یکی از نکات مثبت این دیدار که مهم بود این بود که ما دوبار از حریف عقب افتادیم ولی به بازی برگشتیم و نتیجه را تغییر دادیم و اجازه ندادیم سازماندهی تیم از بین برود. باید برنده از این دیدار خارج می‌شدیم ولی همبن تک امتیاز هم نشان داد هم تیم منسجمی داریم و هم می‌توانیم با ارائه بازی منطقی و با برنامه برابر بلژیک و مصر به صعود امیدوار باشیم و برای اولین در طول چند حضور در جام جهانی به مرحله بعد راه پیدا کنیم.

وی در خصوص دیدار ایران برابر بلژیک که یکشنبه ۳۱ خرداد برگزار خواهد شد گفت: بلژیک یکی از تیم های خوب جام است و تفاوت های بسیاری با نیوزیلند دارد. بلژیک از مهاجمان و بال های سرعتی برخوردار است که می‌توانند برای تیم ملی دردسر ساز شوند. گروه آنالیز تیم ملی باید نفر به نفر بلژیک را بطور کامل آنالیز کرده تا بتواند با استفاده از نقاط ضعف حریف مهاجمان ما به بلژیک گل بزنند. کادر فنی باید تیم را آماده این دیدار کند تا با یک ترکیب ایده آل و سرشار از انگیزه به مصاف بلژیکی برود که در اروپا یک تیم قابل احترام است.



کارشناس فوتبال در خصوص صعود ایران به مرحله یعد گفت: با توجه به اینکه هر چهار تیم صاحب یک امتیاز هستند دو دیدار بعدی برای آنها بسیار حساس شده و هیچکدام از تیم ها نمی‌خواهند بازنده از زمین خارج شوند. تیم ملی کشورمان اگر بتواند از دو بازی آینده امتیاز لازم را کسب کند صعود خواهد کرد. اگرچه تیم ملی کشورمان برابر بلژیک و مصر کار سختی در پیش خواهد داشت ولی نباید ملی پوشان ما خودشان را دست کم بگیرند. آنها باید برابر مصر و بلژیک با قدرت بجنگند که اگر حتی صعود نکردند مردم از عملکرد آنها راضی باشند.

حاجیلو در مورد عملکرد خط دفاع در مقابل نیوزیلند گفت: ما در دو صحنه اشتباه داشتیم و همان دو اشتباه باعث شد دوبار دروازه بیرانوند باز شود. خط دفاع ما باید منسجم و پرتلاش تر باشد. از کارهای انفرادی پرهیز کرده و دفاع تیمی را در دستور کار قرار دهد. کوچکترین اشتباه از سوی مدافعان کشورمان مقابل بازیکنان سرعتی بلژیک باعث خواهد شد امتیاز از دست بدهیم پس باید مدافعان با آرامش بازی کنند و اجازه حرکت به مهاجمان حریف را ندهند.

وی در پایان گفت: در خط هافبک هم باید میانه زمین را در اختیار بگیریم و اجازه بازی‌سازی به حریف را ندهیم و بتوانیم برای مهاجمان فرصت گلزنی بوجود بیاوریم و در خط حمله هم مهاجمان ما نباید هیچ فرصتی را از دست بدهند و با آرامش و دقت به توپ ضربه زده تا دروازه بلژیک را باز کنند.