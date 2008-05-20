وظایف دولت در مدیریت بحران را شهرداری انجام می دهد / سازمان مدیریت بحران ناکارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب در صد و دومین جلسه شورای شهر تهران که امروز به صورت علنی برگزار شد، خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، استانداریها در کل کشور مسئول مدیریت بحران در استان خود هستند، اما در شهر تهران، شهردار مسئول ستاد مدیریت بحران است و بنابراین دولت باید اعتبار تمام سازمان های دولتی حاضر در این ستاد را بپردازد.

وی ضمن مخالفت با پرداخت اعتبار توسط شهرداری تهران به ستاد مدیریت بحران، افزود: شهرداری تهران وظایف دولت را در حال حاضر انجام می دهد و این درست نیست که شهرداری نقش دولت را در این خصوص ایفا کند.

شکیب در خصوص سابقه تشکیل ستاد مدیریت بحران در کشور ، یاد آور شد: از دهه 70 کمیته ملی بلایای طبیعی تشکیل شد و سال 87 نیز جای خود را به شورای عالی داد ولی علی رغم تشکیل سازمان مدیریت بحران در کشور، هنوز هیچ اتفاقی در این خصوص رخ نداده و عملا کار خاصی انجام نشده است.

به گفته رئیس کمیسیون عمران شورا، دولت هر ساله بودجه های قابل توجهی را در اختیار ستاد مدیریت بحران استان های مختلف کشور قرار می دهد، با این همه به دلیل فقدان برنامه، بودجه در نظر گرفته شده تا زمان وقوع حادثه هزینه نمی شود.

شکیب تاکید کرد: باید با برنامه ریزی به سمت اعمال روش های پیشگیری و جلوگیری از اثرات و خسارات وارده پیش رفت و بودجه های در نظر گرفته شده را نیز در این رابطه هزینه کرد.

هیچ اعتباری برای بحران خشکسالی در تهران پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار حسینی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، خاطر نشان کرد: از 2 هزار میلیارد تومان اعتباری که در کل کشور برای مبارزه با بحران خشکسالی اختصاص یافته، به شهر تهران هیچ مبلغی پرداخت نشده است.

حسینی در ادامه صحبت در جلسه شورا تصریح کرد: باید با راه های پیشگیرانه این بحران را پشت سر گذاشت و در مرحله بعد، با برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت پیش بینی مدیریت بحران آب در آینده در نظر گرفته شود.